نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية.. عمرو مبروك رئيسا

أُعلنت، مساء اليوم، نتيجة المرحلة الأخيرة للانتخابات الطلابية بجامعة الإسكندرية للعام الجامعي 2022/2021، والتي أسفرت عن فوز الطالب عمرو مبروك عبدالمجيد، بالفرقة الرابعة بكلية العلوم بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، والطالب فادي أشرف أحمد، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بنين بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

وجرت عملية الانتخاب على منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه بالاقتراع السري بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، ومشاركة رؤساء ونواب الإتحادات الطلابية بكليات جامعة الاسكندرية.

تشجيع الطلاب على المشاركة

وفى كلمته عقب إعلان نتيجة الانتخابات هنأ «قنصوه» الطلاب الفائزين، وقدم الشكر لاتحاد الطلاب السابق على جهده خلال العام الماضي في ظل ظروف استثنائية، مؤكداً أن الجامعة ستدعم الإتحاد الطلابي الجديد، وستقدم له كل التسهيلات المادية والمعنوية التي يتطلبها دورهم في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن النشاط الطلابي جزء أساسي فى الحياة الجامعية، ومرتبط بتكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، ولفت أن الجامعة تسعى لزيادة الأنشطة الطلابية، ومستمرة فى إنشاء برامج لتأهيل الطلاب وإعداد كوادر قيادية للمستقبل.

وأكد أن الاتحاد الجديد لديه قدر من المرونة، نظراً للجهود الذى قامت بها الجامعة فى تطعيم اغلب منتسبيها ضد فيروس كورونا، ما يساعد فى استعادة أغلب انشطتها المختلفة تدريجياً.

ووجه الاتحاد الجديد إلى ضرورة توسيع دورهم وتشجيع جميع الطلاب على المشاركة فى مختلف الأنشطة، وتحفيزهم وصقل مواهبهم ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.

كما أعلن رئيس الجامعة عن تقديم خمس منح دراسية للدراسة فى إحدى الجامعات العالمية المرموقة ذات الشراكة مع جامعة الإسكندرية لأعلى خمس طلاب مشاركة فى الأنشطة الطلابية، وتشمل هذه المنح جميع طلاب إتحاد طلاب كليات الجامعة.

1185 طالبا ترشحوا للانتخابات

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا بأوراق ترشحهم 1289 طالبا وطالبة لخوض المارثون الانتخابى، وبلغ عدد المرشحين بعد فحص الطلبات والطعون 1185 طالبا وطالبة، وأسفرت نتائج انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان الطلابية العليا، وعددها 7 لجان، بفوز الطالبة ملك امين خيرت بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة بمنصب أمين لجنة الأسر، والطالبة روان محمد السيد زريق بالفرقة الثالثة بكلية السياحة بمنصب الأمين المساعد.

وفى اللجنة الرياضية، فاز الطالبة مريم عمرو ابراهيم بكلية طب الأسنان بمنصب الأمين، والطالب كريم مصطفى احمد بكلية السياحة بمنصب الأمين المساعد.

وحسم الطالب محمد احمد حسين بالفرقة الثالثة بكلية الدراسات الاقتصادية منصب أمين اللجنة الثقافية، والطالب مروان رمضان عبد المطلب الفرقة الثالثة كلية الحاسبات بمنصب الأمين المساعد.

وفى لجنة الجوالة فاز الطالب محمد محمود النجار الفرقة الرابعة بكلية التجارة منصب الأمين، والطالب مروان أيمن عبد الرازق عجبان الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بمنصب الأمين المساعد،

وفاز الطالب محمد محمد محفوظ عبد العزيز بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة بمنصب أمين اللجنة الفنية والطالبة سلمى رجب حسن الفرقة الرابعة بكلية السياحة بمنصب الأمين المساعد.

وفى اللجنة الاجتماعية فاز الطالب أحمد على السيد على الفرقة الثالثة بكلية العلوم بمنصب الأمين، والطالب عبدالله محمد ركابى الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بمنصب الأمين المساعد.

وفاز بمنصب أمين اللجنة العلمية الطالب عبد الرحمن رضا ابراهيم بالفرقة الخامسة بكلية الطب، والطالبة علا محمد احمد محمد الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بنات بمنصب الأمين المساعد.