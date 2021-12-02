«الأسقفية» الأنجليكانية تنعي والدة زوجة رئيس أساقفة الإسكندرية

نعت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، «سميرة عطا الله»، والدة زوجة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة كنيسة إقليم الإسكندرية، ومن المقرر أن يترأس رئيس الأساقفة، صلوات الجنازة بكاتدرائية «جميع القديسين»، في الزمالك، الرابعة عصر اليوم، على أن تتلقى الأسرة العزاء بقاعة الكنيسة في السابعة مساء.

كنيسة إقليم الإسكندرية

يذكر أن الكنيسة الأسقفية بإقليم الإسكندرية، شهدت طقس صلوات رسامة الكنن «انطوني بول»، ليصبح مطرانًا مساعدًا بإقليم الإسكندرية، وقال رئيس الأسقفية: «استعد لدعوة جديدة مع الله في إقليم الإسكندرية للكنيسة»، وذلك خلال صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية جميع القديسين وبحضور الدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي للإقليم وجاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة.

كما قدم رئيس الأساقفة خلال القداس عظة من العهد الجديد، روى خلالها مشهد السيد المسيح مع التلاميذ أعلى مركب صيد قائلًا: «جلس المسيح فوق المركب وكانت علامة لكي يفتح فاه ويعلم تلاميذه عن الخلاص ثم قال لسمعان بطرس ادخل إلى العمق وكانت دعوة جديدة تتطلب تكريس والتزام أعظم».

الكنائس الأرثوذكسية

الجدير بالذكر أن «كنن انطوني بول»، تخرج في جامعة «دورهام»، البريطانية، وانضم بعدها إلى السلك الدبلوماسي وعمل في مناصب خارجية بالشرق الأوسط وإسبانيا، وخلال هذه الفترة رُسم كاهنًا، وكان آخر منصب له في دمشق حيث شغل منصب مبعوث رئيس أساقفة كانتربري لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية في سوريا ولبنان، بالإضافة إلى عمله في السفارة البريطانية كقسيس.