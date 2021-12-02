متى تنتهي نوة قاسم بعد ارتفاع الموج 4 أمتار على شواطئ الإسكندرية؟

حالة من عدم الاستقرار شهدتها محافظة الإسمندرية خلال اليومين الماضيين في حالة الطقس، وذلك تزامنا مع نوة قاسم التي ضربت المدينة الساحلية منذ فجر أمس الأربعاء، ما أدى إلى ارتفاع موج البحر للشواطئ وخروجه عن الحد المعتاد له، كما تسببت الرياح في خروج البحر والرمال إلى الشوارع، وهو ما تسبب في انسداد «الشنايش ومصبات الكورنيش»، التي يتم من خلالها عملية تصريف مياه الأمطار في حال تساقطها على المحافظة.

ويتساءل الكثير من المواطنين في الإسكندرية عن موعد انتهاء نوة قاسم واستقرار حالة الطقس، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل نوة قاسم وموعد انتهاء النوة، وفق حديث الهية العامة لـالأرصاد الجوية لـ«الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

موعد انتهاء نوة قاسم

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع الموج أمس في الإسكندرية وصل إلى 4 أمتار ونصف، ما أدى إلى خروج الأمواج على الشواطئ وخاصة في المناطق المنخفضة، كما شهدت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مشيرة إلى أنه بدء من اليوم بدأت حالة الطقس في الهدوء مرة أخرى.

وأشارت «شاكر» خلال حديثها لـ«الوطن» أن الأسبوع الماضي شهدت كل الأنحاء ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة والتي وصلت لـ33، وكان هذا الارتفاع ارتفاع مؤقت، كما أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير في الفترة المقبلة، لتتراوح درجات الحرارة أثناء النهار بين 20 و22 درجة، وتنخفض أكثر في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر.

وعن نوة قاسم أوضحت أن كان من المفترض أن تبدأ النوة يوم السبت الموافق 4 ديسمبر، ولكن لأنها بدأت قبل ذلك، فبدءا من يوم السبت الموافق 4 ديسمبر، فلا يكون هناك سقوط لأمطار على أي جهة من الجهات، وتنشط الرياح في عدد من المناطق بشكل طبيعي دون حدوث أي من المشكلات.