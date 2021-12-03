العثور على جثة الممثل الهندي «براهما ميشرا» متحللة داخل شقته

عثرت الشرطة على جثة الممثل الهندي براهما ميشرا، في حالة تحلل وتعفّن، بمحل إقامته في حي فيرسوفا بمدينة مومباي في الهند، ليرحل الهندي عن عمر 36 عامًا.

تفاصيل وفاة الهندي براهما ميشرا

واشتهر براهما ميشرا ، بعد ظهوره في فيلم «ميرزابور»، لكن عثر على جثته ميتًا في منزله في مومباي، الخميس، وكان الممثل معروفًا بتفوّقه على شخصية «لاليت» في ثقافة البوب، وقد عثرت الشرطة على جثته شبه المتحللة في منزله المستأجر في طريق «ياري» بحي فيرسوفا في مومباي، وتم إرسال جثة الممثل إلى مستشفى كوبر في جوهو لتشريح الجثة.

ووفقًا للتقارير، تم العثور على براهما ميشرا في المنزل بعد أن اشتكى الجيران من رائحة كريهة وأبلغوا الشرطة، ليدخل أقراد الأمن إلى الشقة بمفتاح مكرر، ووجدوه متوفيًا بالحمام.

كان براهما ميشرا، يقيم بمفرده منذ أربع سنوات في شقته المستأجرة في مومباي، حسبما ذكر تقرير نشر في «إنديا توداي»، كما تقول التقارير أن الممثل البالغ من العمر 36 عامًا توفي بنوبة قلبية.

وكان «ميشرا» قد اشتكى في وقت سابق من ألم في الصدر لطبيب في 29 نوفمبر، وتلقى العلاج من أجله، ولم تصدر الشرطة بيانًا رسميًا في هذا الشأن، للكشف عن سبب الوفاة الحقيقي.

نعي ديفيندو لصديقه براهما

وحرص الممثل الهندي، ديفيندو شارما، على نعي الفنان الراحل، بتعليق عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلًا: «براهما ميشرا.. لم يعد موجودا بيننا.. فلنصلي من أجله جميعا.. أرقد في سلام».

أعمال براهما ميشرا الفنية

وكانت آخر أفلام براهما ميشرا، فيلم «Haseen Dillruba» في 2021، مع الهندية الشهيرة تابسي بانو، وفيكرانت ماسي.

بينما تعد أبرز أفلامه، «Kesari» في عام 2019، «Chor Chor Super Chor»، في عام 2013.