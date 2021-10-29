وفاة النجم الهندي بونيث راجكومار إثر إزمة قلبية عن عمر ناهز 46 عاما

رحل النجم الهندي بونيث راجكومار، عن عالمنا منذ عدة ساعات، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز 46 عامًا، وانهالت منشورات التعزية من قبل نجوم ومشاهير الهند لفقدان الراحل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل وفاة بونيث راجكومار

أصيب بونيث راجكومار، صباح اليوم بأزمة قلبية، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات في بنجالور بالهند، في محاولة لإسعافه، وإنقاذ حياته، بعد لحظات من دخوله المستشفى إلا أنه فقد الوعي ودخل في غيبوبة، ومن ثم توقف القلب؛ مما دفعهم لإنعاشه؛ لكن لم يتمكنوا من إنقاذه، وظل تحت الأجهزة حتى وافته المنية.

من هو بونيث راجكومار

بونيث كومارهو من أشهر نجوم بوليوود، ويصنف من أعلى النجوم أجرًا، شارك في أكثر من 29 فيلما هنديا، ومن أبرز أدواره «Appu، و Abhi، وRaajakumara»، والعديد من الأفلام الهندية وخاصة سينما الكاندا، وشارك بالفن عندما كان طفلا في أكثر من عمل فني، بحانب أنه ممثل هندي ناجح؛ لكن له تجارب إنتاجية ناجحة؛ لذا فهو من أشهر المنتجين بالوسط الفني، وكان مقدمًا للعديد من البرامج التلفزيونية.

قام العديد من مشاهير السينما الهندية بنعي الفقيد، عبر وسائل السوشيال ميديا، معبرين عن حزنهم لفقدانه المفاجئ، حيث لم يمر شهران على رحيل سيدهارت شوكلا إثر أزمة قلبية مفاجئة أيضا، لذا يخيم الحزن على عالم بوليوود.

من جانبها، نعت الممثلة وعارضة الأزياء الهندية تامانا بهاتيا، الراحل عبر حسابها بـ«تويتر»، قائلة: «مصدومة وحزينة وفقدت الكلمات»، وأعرب عدد من الجمهور عن مدى ألمهم لرحيل النجم الهندي الراحل بهذا الشكل المفاجئ.

كما علق باوان كاليان عبر تويتر: «الموت المفاجئ والمؤسف لـ بونيث راجكومار فقد أحزنني بشدة»، مضيفا: «أتذكر أداءه في فيلمه الأول «بتادا هوفو» كطفل ممثل محفور بعمق في ذهني، منذ ذلك الحين كنت معجبًا به دائمًا».