وزير البترول: مصر سددت 5 مليارات دولار متراكمة إثر الإصلاح الاقتصادي

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مصر تعمل وفق سعر الصرف العالمي في البترول، وإذا ارتفعت الأسعار العالمية، يجري رفع سعر بنسبة معينة، بحيث لا تزيد أقصى زيادة عن 10%، ولا تنقص أيضا عن 10%، مبينا أن الغاز أيضا سعره متذبذب، على الرغم من أن مصر حققت اكتفاء ذاتي، لأنها مرتبطة بالسعر العالمي، وأنه منذ الأول من نوفمبر، جرى رفع الغاز الطبيعي، وتم التنسيق مع لجان الصناعة في البرلمان، وتم وعد المصنعين بإعادة تسعير حصولهم على الغاز كل 3 أشهر، ومن الوارد أن تنزل مرة أخرى.

الإصلاح الاقتصادي شجع الشركات العالمية على دخول السوق المصري

وأضاف «الملا»، خلال استضافته في برنامج «كلمة السر» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم، ويقدمه الإعلامي خالد ميري، أن الإصلاح الاقتصادي شجع الشركات العالمية، على دخول السوق المصري، وتم تسديد أكثر من 5 مليارات دولار متراكمة على مصر.

الوزارة لا تأخذ القرار بشكل منفرد

وأوضح وزير البترول، أن الوزارة لا تأخذ قرارا بشكل منفرد، لكن تراجع الجهات المختصة، ومختلف اللجان بالبرلمان، متابعا: «فرق معانا كتير كشف حقل ظهر، ودخلنا إنتاجه في حيز الاستهلاك، ودي من النجاحات المهمة التي أثرت مباشرة على إمكاناتنا، بعد ما كنا بنستورد بحوالي 2.5 مليار دولار غاز طبيعي مسال، والشركات بقيت تيجي عشان حققنا نجاحات سريعة زي مجمعات التكرير وحقل ظهر بخلاف تحسين البنية التحتية في مصر، الشركات أجلت خططها لما بعد كورونا، وبعد التعافي نسبيا بعد ظهور اللقاحات، بدأت الشركات تدخل الأسواق مرة أخرى».