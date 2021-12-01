وزير البترول يزور مستشفى «أهل مصر» لعلاج مصابي الحروق بالمجان

زار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مستشفى «أهل مصر» لعلاج مصابي الحروق بالمجان، يرافقه المهندس كريم علاء الرئيس الإقليمي لشركة بي بي البريطانية بشمال إفريقيا، والدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس الأمناء لمستشفى أهل مصر.

وأكد المهندس طارق الملا، خلال جولته بالمستشفى، على أن شركات قطاع البترول الوطنية والأجنبية تعمل حاليا تحت إطار واحد لدعم المبادرات والبرامج التي تمس المجالات الأولى بالرعاية في إطار الرؤية الجديدة للمسؤولية المجتمعية بقطاع البترول، والتي تهتم بتعزيز وزيادة فعالية مساهمات شركات البترول المصرية والأجنبية في دعم النماذج ذات الأثر الإيجابي مثل مستشفى أهل مصر، حيث تعد صرحاً طبياً متكاملاً يدعو للفخر لما يتضمنه من إمكانيات متميزة في مجال تقديم خدمات الرعاية طبية للحالات الطارئة والحرجة من مصابي الحروق متمنياً السلامة لجميع المصريين.

الوزارة تهتم باستراتيجية شاملة لشركات قطاع البترول

وأوضح المهندس طارق الملا، أن الوزارة طورت مؤخرا من رؤيتها للمسؤولية المجتمعية واهتمت بإعداد استراتيجية شاملة لشركات قطاع البترول بخطط تنفيذية سنوية من خلال لجنة عليا برئاسته، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى دعم مساهمات قطاع البترول المصري في تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة السنوية من خلال رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وتحقيق مساهمة فعالة وإيجابية من شركات القطاع الحكومية والعالمية في جهود التنمية بجميع المحافظات ودعم تنفيذ المشروعات والمبادرات المجتمعية التي تعود بالنفع على المصريين.

مستمرون في دعم النماذج الإيجابية

وقد أجرى الوزير ومرافقوه جولة بالمستشفى الجاري الانتهاء من تجهيزها، حيث تم استعراض إمكانياتها، وما تم الاستعانة به من أنظمة وحلول متطورة تساعد على تقديم أكفأ رعاية طبية، ووجه الوزير التحية والتقدير للقائمين على هذا العمل، مؤكدا على اهتمام القطاع باستمرار الدعم والمساندة لمثل هذه النماذج الإيجابية من المبادرات التي تسهم في إنقاذ الأرواح وتقديم رعاية طبية متميزة بالمجان لمصابي الحروق.

ومن جانبه أكد المهندس كريم علاء، الرئيس الإقليمي لشركة بي بي البريطانية بشمال إفريقيا، على أنه تم تقديم تبرع من شركة بي بي مصر لدعم العلاج المجاني لمصابي الحروق بالمستشفى، لافتا إلى أن التزام بي بي بدعم المجتمعات التي تعمل بها من خلال برامج التنمية المجتمعية لا يقل أهمية عن التزامها الحالي بتنمية مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن هذه المساهمة في دعم مستشفى أهل مصر تعكس الجهود المستمرة من بي بي بالتعاون والتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم قطاع الرعاية الصحية بشكل عام.