تفاصيل غرق نادي المهندسين في الإسكندرية بسبب نوة قاسم «فيديو»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو، يوضح الخسارة الهائلة التي تعرض لها نادي المهندسين في الإسكندرية وذلك في أول أيام نوة قاسم وهي النوة التي اجتاحت المدينة الساحلية منذ أمس، وتسببت في غرق طريق الكورنيش، إضافة إلى غرق الساحة الأمامية لنادي المهندسين الواقع على طريق الكورنيش، حيث ارتفعت الأموج إلى 6 أمتار، وتسببت في غرق الساحة وإحداث الكثير من الخسائر المادية.

غرق نادي المهندسين في الإسكندرية

وانتشر في الساعات الماضية مقطع فيديو مرعب للساحة الأمامية لنادي المهندسين، أثناء أول أيام نوة قاسم في الإسكندرية، حيث يظهر هجوم شديد من مياه البحر على النادي رغم وجود مصدات المياه من الصخور والرمال إلا أن ارتفاع الموج وهجومه بهذا الشكل جعل المشهد مرعبًا.

فيديو غرق نادي المهندسين في الإسكندرية

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضح هجوم مياه البحر على النادي، إلا أن الوضع حاليا عاد إلى طبيعته وذلك بعد سحب مياه البحر من النادي وانخفاض موج البحر نسبياً.

نادي المهندسين في الإسكندرية بثاني أيام النوة

وتمكنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية ونادي المهندسين، من سحب المياه المتراكمة التي تسببت في غرق الساحة، إلا أن اليوم الثاني من النوة لم يحدث أي غرق في الساحة.

نوة قاسم في الإسكندرية

فيما تسببت نوة قاسم في الإسكندرية، في غرق طريق الكورنيش حيث هاجمت النوة الطريق بسبب ارتفاع موج البحر.