الإسكندرية تحجز أمواج البحر في نوة «قاسم» بمصدات الرمال

وضعت محافظة الإسكندرية، ممثلة في جهاز حماية الشواطئ وشركة الصرف الصحي في المحافظة، عددا من الحلول لمواجهة قوة نوة «قاسم» التى ضربت المدينة، اليوم الأربعاء، وبدأت بنشاط الريح وارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي والذي وصل إلى 5 أمتار، حيث وُضع عدد من الحواجز ومصدات الرمال على طريق الكورنيش.

الإسكندرية تحجز الأمواج بمصدات رمال

ووضع جهاز حماية الشواطئ والمحافظة عددا من مصدات الرمال بطول طريق الكورنيش، خاصة في الأماكن التي يرتفع فيها الموج، وهي منطقة بئر مسعود ميامي وسيدي بشر ولوران والأنفوشي والمكس بالعجمي.

والمصدات عبارة عن أشولة من الرمال توضع لمنع خروج مياه البحر إلى الشارع أو الطريق، ومن ثم تعطيل الحركة المرورية.

فيما نشرت سيارات الصرف الصحي عددا من السيارات والبدالات من أجل سحب مياه البحر، التي خرجت إلى الطريق وقد تعطل حركة المرور.

ملامح نوة «قاسم» في الإسكندرية

ونوة «قاسم»، من النوات الشديدة التي تأتي على مدينة الإسكندرية، وتصاحبها أمطار غزيرة ونشاط رياح، حيث تتسبب في ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، وقد يصل موج البحر إلى 6 أمتار كما حدث في السنوات الماضية.