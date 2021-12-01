حالة الطقس غدا في الإسكندرية.. استمرار نوة قاسم 

تشهد حالة الطقس غدا في الإسكندرية استمرار الطقس السييء الذي يضرب المدينة الساحلية منذ فجر اليوم الأربعاء، مع حلول «نوة قاسم» مبكرا، التي كان من المقرر انطلاقها في الرابع من ديسمبر الجاري.

وتعرضت مدينة الإسكندرية لطقس غير مستقر وتسببت الرياح في خروج البحر والرمال إلى الشوارع وهو ما تسبب في انسداد «الشنايش ومصبات الكورنيش»، التي يتم من خلالها عملية تصريف مياه الأمطار في حال تساقطها على المحافظة.

حالة الطقس غدا في الإسكندرية.. 9% نسبة سقوط الأمطار

ومن المتوقع أن تكون حالة الطقس غدا في الإسكندرية، بذات درجة اليوم حيث يكون طقس غائم مع انخفاض درجة الحرارة التي تبلغ 20 درجة مئوية ظهرا و16 درجة مئوية ليلا، وسط احتمالية سقوط الأمطار حيث تتراوح نسبة سقوطها 9%، فيما تصل نسبة الرطوبة 55 %، مع سرعة رياح قدرها 20 كم / ساعة، ونقطة الندى 9، مع غطاء من الغيوم قدرها 59%.

نوة قاسم في الإسكندرية

نوة قاسم، من النوات الشديدة التي تأتي على مدينة الإسكندرية، وتصاحبها أمطار غزيرة ونشاط رياح، حيث تتسبب في ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، وقد يصل موج البحر إلى 6 أمتار كما حدث في السنوات الماضية، إلا أنه في أولى أيامها قد وصل ارتفاع موج البحر إلى 4.5 متر حتى الآن، والذي ترتب عليه غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائي الإسكندرية والدخيلة، لحين تحسن الأحوال الجوية.

إعلان الطوارئ بسبب حالة الطقس غدا في الإسكندرية

وترتب على حالة الطقس غدا في الإسكندرية، إعلان اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، رفع حالة الطوارئ، ونشر معدات وفرق طوارئ الشركة بالمواقع الساخنة بجميع أنحاء محافظة الإسكندرية، استعدادا للتعامل مع ما يترتب على ارتفاع أمواج البحر عن منسوبه الطبيعي، مناشدًا أهالي الإسكندرية، في بيان أصدره منذ قليل، سرعة الإبلاغ عن أي مشكلة، على رقم الخط الساخن بالشركة 175 أو على رقم 1201175175 أو على رسائل صفحة الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.