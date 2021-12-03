سارة سلامة: الشائعات بتطلع عليا من أول يوم.. واتضايقت لما قالولي «شكلك وحش»

استنكرت الفنانة سارة سلامة الشائعات التي تتعرض لها باستمرار خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، «أنا مش مصدومة خالص بس أنا من أول ما طلعت وفيه كلام وفيه سمعة وفيه شائعات بتطلع من أول ما بدأت الظهور وأنا مش عارفة إيه سببه».

لا أقصد اثارة الجدل

وأكدت سارة سلامة خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أنها لا تقصد اثارة الجدل أبدًا مشددة على أنها تحب التمثيل فقط «أنا مش بثير الجدل خالص في أي حاجة، أنا واحدة فنانة وبحب التمثيل وهدفي في الحياة كله مش عايزة حاجة غير أن أنا أمثل، ومش في دماغي خالص أي حاجة، والفكرة أن أنا من أول ما ظهرت وهما بيقولوا حاجات طول الوقت».

وأشارت سارة سلامة لرفضها ما تتعرض له من تنمر وسب عبر وسائل التواصل الاجتماعي «اللي بيحصل بالشكل ده ضدي تنمر وشتايم وأنا كمان عندي عيلة، ففيه ناس، أنا مش لوحدي ولما أبقى قاعدة في البيت وده يحصل ليه؟».

مش متوقعة رد فعلهم

وأوضحت أنها لا تتوقع رد فعل متابعيها على ما تنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة «طول الوقت أنا مش متوقعة رد فعلهم، وأنا معنديش أي مشكلة أن كل واحد يقول رأيه، وأنا احترم آراء الناس جدا وفكرة الهجوم اللي مالهوش أي مبرر هو ده اللي بيضايق لأن أحنا بني آدمين وفيه مشاعر بتتجرح وأنا اتضايقت جدا أن أنتوا بتقولوا شكلي بقا وحش يعني إيه شكلك وحش».

ولفتت سارة سلامة أنها متواجدة على السوشيال ميديا بسبب تقديمها لإعلانات، مؤكدة وجود عدد من الحسابات الوهمية باسمها على «انستجرام»، وأن هؤلاء يتعاملون باسمها على السوشيال ميديا، مشددة على أن لديها حساب واحد موثق وهو حسابها الرسمي «حاليا دلوقتي أنا قعدت فترة كبيرة مظلومة فيها لأن كان عندي كم حاجات كتير، وفيه كذا أكونت باسم سارة سلامة على انستجرام وفيسبوك، مش أنا، وبيكلموا الناس على أساس أنهم أنا».