ضبط صاحب شركة أعلن عن بيع بيانات عملاء بنكين على «فيس بوك»

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل سرقة بيانات عملاء بنكين شهيرين وعرضها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية لاستغلالها في الترويج لمنتجات الشركات التي تقوم بالشراء والتسويق لمنتجاتها عبر تلك البيانات التي تحصلوا عليها.

موقع عالمي

وأوضحت التحريات أن مرتكب الواقعة صاحب شركة دعاية وإعلان قام بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع قاعدة بيانات ضخمة خاصة بعملاء بنكين شهيرين، مقابل مبالغ مالية كبيرة، واعترف المتهم أنه حصل على تلك البيانات عقب دخوله على موقع عالمي خاص بالبنوك وقام بتحميل قاعدة البيانات.

بلاغ البنكين

وذكرت التحريات أنه تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من وكيلا بنكين، ضد مسئول عن إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، لقيامه ببيع بيانات عملاء البنكين محل عملهما وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

صفحة إلكترونية

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن قيام صاحب شركة للدعاية والإعلان، كائنة بمنطقة الزيتون بالقاهرة ومقيم بالإسماعيلية وله محل إقامة آخر بالقاهرة بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع «فيس بوك»، لبيع بيانات ومعلومات المواطنين المستولى عليها من أنظمة الحاسب الآلى لبعض البنوك والشركات والنوادي.

مداهمة الشركة

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمقر الشركة وضبطه وبحوزته هاتف محمول جهاز حاسب آلى و«لاب توب»، وبفحصهما فنياً تبين أنهما يحتويان على الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لترويج بيانات عملاء بنوك وشركات وبمواجهته أقر بإنشاء الصفحة المشار إليها وعرضه لتلك البيانات للبيع مقابل مبالغ مالية لإستخدامها من قبل عملائه فى عمليات التسويق للمنتجات البنكية والعقارية والتأمينية، وأنه تحصل على تلك البيانات من خلال أحد المواقع الإلكترونية العالمية على شبكة الإنترنت، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.