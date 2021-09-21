البنوك تواصل تحذيرها للعملاء من «مكالمات الاحتيال»: سرقة ونصب

واصلت البنوك العاملة في السوق المصري تحذيراتها للعملاء، بعدم الإفصاح عن أي بيانات تطلب منهم عبر المكالمات الهاتفية، مؤكدة أن تلك المكالمات احتيالية ولن يطلب البنك من العملاء أي بيانات عبر الهاتف المحمول.

البنك الأهلي يحذر العملاء من مكالمات الاحتيال والنصب

ووجه البنك الأهلي رسالة مهمة لعملائه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قال خلالها: «بياناتك ليك وبس، ماتديش بياناتك الشخصية أو البنكية أو الأرقام السرية لأي شخص عبر أي وسائل الاتصال، ومتزورش أي رابط إليكتروني غير موثوق فيه، وفي حالة مواجهه أي من محاولات الاحتيال يرجي إبلاغنا على 19623».

رسالة نصية تحذيرية من بنك مصر للعملاء

من جانبه، قال بنك مصر، إنه يتبع كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أي من عملائه لأى عمليات احتيال، مشيرًا إلى أنه يرسل إلى عملائه رسائل نصية تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو للجهات الحكومية مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.

وأعلن بنك القاهرة عدم قيامه بالتواصل مع العملاء وطلب أي بيانات شخصية عبر الهاتف المحمول، مطالبا العملاء بعدم الإفصاح عن أي بيانات لأي جهة، بهدف حمايتهم من التعرض لمخاطر السرقة والاحتيال التي تستهدف الحصول على البيانات الشخصية، مؤكدًا في تحذيره أنه لم ولن يتواصل مع العملاء لطلب أي بيانات شخصية عن البطاقات عبر الهاتف المحمول.

وأشار إلى ضرورة عدم الإفصاح عن الرقم الثلاثي المطبوع خلف البطاقة الائتمانية، لأن ذلك يعرضهم لمخاطر السرقة والاحتيال، وأنه في حالة تلقي أي اتصال يرجى التواصل مع مركز الاتصال على رقم 16990.

وطالب البنك الزراعي العملاء بالإبلاغ عن محاولات الاحتيال وسرعة إبلاغ البنك فورًا من خلال زيارة فروعه أو بالاتصال برقم مركز الاتصال 19080 في حال التعرض لأي محاولة للاحتيال الهاتفي أو الإلكتروني، مؤكدًا أن موظفي البنك لم ولن يطلبوا أي معلومات سرية أو يقوموا بتحديث بيانات العملاء عبر الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية.