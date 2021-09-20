ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة المواطنين بالتتبع من أمام البنوك

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص «مقيم بمدينة العبور بالقليوبية» بأنه حال توجهه لأحد البنوك لإيداع مبلغ مالي خاص بالمصنع محل عمله بالقاهرة وحال سيره بطريق بدائرة قسم شرطة الشروق، فوجئ بسيارة يستقلها 4 أشخاص استوقفوه وتهديده بسلاح ناري كان بحوزة أحدهم والاستيلاء منه على المبلغ المالي المشار إليه، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة «4 أشخاص (لثلاثة منهم معلومات جنائية)، اثنين منهم محبوسان على ذمة قضية (سرقة بالإكراه)».

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهمين الهاربين، بحوزتهما «سيارة (ملك أحد المتهمين) - فرد روسي وطلقتين لذات العيار» والمستخدمان في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب «التتبع من أمام البنوك» بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، وتم بإرشادهما ضبط «تروسيكل (دون لوحات معدنية)- مشغولات ذهبية» أقرا بشرائهم من متحصلات الواقعة، كما أرشدا عن مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهما والمحبوسين بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.