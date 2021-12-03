سمية الألفي: «فاروق الفيشاوي خاني بعد أول سنة زواج واعترف لي وسامحته»

أكدت الفنانة سمية الألفي أنها لا تتذكر أول مرة خانها فيها زوجها السابق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، مؤكدة أن علاقة صداقة قوية كانت تربطهما معنا، مضيفة، «كنا أصحاب جدا واحنا قعدنا طول عمرنا أصحاب ولاني كنت صغيرة وبخاف اقعد لوحدي فكنا قريبين من بعض وكنا بنحب بعض قوي مش بجنون لكن حب ناعم ورقيق وده اللي ربطني بيه قوي».

من كتر ما كان ضعيف قدام الستات مش فاكرة

وأضافت سمية الألفي خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج «السيرة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنها لم تتذكر أول مرة خانها فيها «من كتر ما كان ضعيف قدام الستات مش فاكرة» مشيرة إلى أنه اعترف لها بخيانته بعد زواجهم بسنة واحدة «بعد سنة زواج هو جه قالي وأنا معرفتش من حد غيره روحنا خرجنا وعزمني على العشاء، وحكى لي وأنا عيطت وقولت له إزاي نعمل كدهـ وقالي أنا ضعفت في اللحظة دي وبطلب إنك تسامحيني وسامحته لأني مقدرش اتحمل الفشل وجوازي من فاروق كان قراري ومينفعش بعد سنة أقول الجوازة باظت».

سامحته بسبب حبي له

وأشارت «الألفى» إلى أنها سامحته بسبب حبها له وثقتها فيه مؤكدة أنها تتعرض للصدمة في كل مرة يعترف لها فيها بالخيانة وتعتبرها نزوة «بحبه وبثق فيه واعتبرتها نزوة وصدقته وفي كل مرة كنت بتفاجئ كأنها أول مرة».

وأكدت أنها ظلت 16عاما تسامح فاروق الفيشاوي «قعدت 16 سنة بسامح فاروق ومن كتر ما أنا بحبه كنت بخاف عليه، كان حب وصداقة وتوافق فكري ونفسي وكان عندنا مشاريع مهمة» مضيفة «كنت بغير عليه ومبعرفش غير لما يخلص النزوة».