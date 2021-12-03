عضو بالشيوخ: «إيديكس 2021» يؤكد على قوة وريادة الدولة المصرية

أشاد النائب خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021» في دورته الثانية، والتي انتهت أمس الخميس، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحضور أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة، موضحا أن هذا المعرض الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمثابة إنجاز ضخم، في أرض الجمهورية الجديدة.

معرض إيديكس 2021

ويساهم معرض إيديكس في دعم المساعي الدولية لمجابهة المخاطر التحديات الأمنية العالمية، حيث ضم أيضا جناح مستقل يضم أحدث المعدات العسكرية التقنية في مجال مكافحة الإرهاب العابر للدول.

وأوضح عيش في بيان له، اليوم الجمعة، أنّ معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2021»، يؤكد أيضا على قوة وريادة الدولة المصرية، وقدرتها الفائقة على حماية أمنها القومي في الداخل والخارج، لأنه الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر وإفريقيا، ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح «البرية - البحرية - الجوية».

فتح آفاق التعاون بين مصر ومختلف الدول

وأضاف أن المعرض، فرصة لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال الصناعات العسكرية والتعرف على أحدث أنظمة القتال العالمية بما يلبي احتياجات القوات المسلحة للدول المختلفة، وكذلك تبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.