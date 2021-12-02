«بوينج»: «إيديكس 2021» من أهم المعارض الدفاعية في الشرق الأوسط والعالم

قال بدر البدير، رئيس قسم العلاقات العامة والتواصل المؤسسي في شركة بوينج بالشرق الأوسط، إنه فخور بالمشاركة في معرض إيديكس 2021، حيث يعد من أهم المعارض الدفاعية على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وبخاصة أن العالم واجه تحديات كبرى بسبب جائحة كورونا: «نرى اليوم في هذا المعرض إقبالا كبيرًا من جهات مختلفة، ونفخر بتواجدنا لاستعراض آخر ما توصلت إليه تقنيات التدفاع والصناعة والخدمات المصاحبة لهذه الصناعة من خلال جناح الموجود في معرض إيديكس 2021».

وأضاف البدير خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وحسام حداد ومنة الشرقاوي، أن معرض إيديكس 2021 متخصص في مجال الدفاع والخدمات، حيث تستعرض منصاتها المختلفة الموجودة في هذا المعرض، مثل طائة الـT7 التدريبية، وهي أحدث الطائرات التدريبية التي تقدمها الشركة لتأهيل الطائرين لقيادة مقاتلات الجيل الرابع والجيل الخامس.

مروحية الأباتشي

وتابع رئيس قسم العلاقات العامة والتواصل المؤسسي في شركة بوينج بالشرق الأوسط: «لدينا أيضًا مروحية الأباتشي التي تعد أحد أهم المروحيات الموجودة وتمتكلها 17 دولة على مستوى العالم ومن ضمنها جمهورية مصر العربية، وكذلك مروحية الشنوك التي تعتمد على الإسناد والدعم الجوي واللوجستي والمهام الإنسانية ويستخدمها 20 دولة على مستوى العالم ومن بينها مصر أيضًا».

فرصة مهمة للشركات العالمية

وأكد بدر البدير، على أن معرض إيديكس 2021 فرصة مهمة للشركات العالمية مثل شركة بوينج وغيرها للالتقاء بالشركاء العالميين المستقبليين والحاليين، حيث شهد المعرض إقبال كبير على مستوى المسؤولين والضباط والأفراد والشباب والشابات ما يدل على أهمية هذا المعرض رغم الظروف القائمة حاليا بسبب ظروف جائحة كورونا.