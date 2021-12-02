الشركات الأجنبية بمعرض «إيديكس 2021»: أتاح فرصاً لتبادل الأفكار والمبتكرات.. وعرضنا أحدث تقنيات الصناعات العسكرية

كشف عدد من مسئولى «الشركات الأجنبية»، المشاركة فى معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية «إيديكس 2021»، عن أحدث التقنيات العالمية التى توصلوا إليها فى الصناعات الحربية سواء البرية أو الجوية أو البحرية، مؤكدين أنه أتاح لهم الفرص لعرض منتجاتهم وتعزيز التعاون الوثيق بين الدول العربية، لافتين إلى أن مصر شهدت تطوراً ملحوظاً فى مختلف المجالات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رغم أزمة فيروس كورونا.

«ATSC» الأمريكية: معرض قيّم ويرفع الرأس

وقال المهندس حبيب دبس، رئيس مجلس إدارة شركة «ATSC» الأمريكية، إن «إيديكس 2021 هو معرض قيم ويرفع الرأس»، موضحاً أن مشاركة الكثير من الدول تدل على ثقتها فى القوات المسلحة، وتسهم فى تحقيق مزيد من التعاون بين الدول المختلفة، موضحاً أن الشركة متخصصة فى شئون القيادة والسيطرة، وتعمل على تأمين حدود البلاد منها أمريكا وأفريقيا والمكسيك من الناحية البرية والبحرية، لأنها متخصصة بمراقبة الحدود، وتنتج أنظمة متقدمة ويسهل التعامل معها وصيانتها «وده سر الصنعة عندنا».

وأضاف «دبس» أن نظام منتجات الشركة متقدم ويعمل على كشف أى أهداف لها علاقة بالاختراقات والإرهابيين، مؤكداً أنها تعمل على المستويات الاستراتيجية والتكتيكية ومراقبة الأراضى بأجهزة ثابتة ومتحركة وجوية، معبراً عن انبهاره بتنظيم المعرض، وكمّ الشركات المشاركة وطريقة عرض كل دولة لمنتجاتها الحربية، مؤكداً أن الشركة تتعاون مع مصر منذ 45 عاماً، وتصدر ما يقرب من 50% من منتجاتها الحربية لمختلف الدول.

وأشار إلى أن مصر حدث بها تطور كبير على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أن التطور له شقان، أحدهما: فكرى، والآخر عينى، ولا بد من التطور، موضحاً أنه بالرغم من تأثير «كورونا» بالسلب على اقتصاد غالبية دول العالم، فإن مصر نجحت فى التعامل مع الأزمة بشكل جيد، وواجهت كل هذه المعوقات، وحرصت على تحقيق تطور ملحوظ فى مختلف المجالات.

وقال جونج جى سونج، مدير شركة الاختبارات والتجارب فى شركة بونج سان الكورية، إن الشركة توصلت إلى تصنيع ذخيرة تصل إلى 54 كيلومتراً خلال 3 دقائق، مؤكداً أن الشركة متخصصة فى صناعة الذخيرة لمختلف الدول، وتشارك لأول مرة فى المعرض، مشيراً إلى أنها تصدر ما يقرب من 40 إلى 50% من منتجاتها، وأن «إيديكس» ساعد على التعاون مع الكثير من الدول العربية.

وقالت كرستينا شانسوليسك، مسئولة شركة دروس الرومانية، إنها شعرت بالفخر والسعادة منذ قدومها إلى مصر، والمشاركة فى المعرض، مؤكدة أنه يتيح لها فرصة لتبادل الأفكار مع العديد من الدول، موضحة أن الشركة متخصصة فى صناعة الغواصات البحرية وأدوات الغوص والخوذ.

«شانسوليسك»: توصلنا لأحدث التقنيات في صناعة «إنقاذ الغواصات»

وأضافت «شانسوليسك» أن الشركة توصلت إلى أحدث التقنيات العالمية فى تصنيع أنظمة إنقاذ الغواصات، وأجهزة محاكاة الإنقاذ والهروب ومنشآت التدريب، فضلاً عن أنظمة تهوية الغواصات وأنظمة الغوص العميق لدعم عمليات الإنقاذ، وهو عبارة عن وحدة من نظام النقل تحت الماء متعدد الأغراض، مصمم لتحويل سفينة الإنقاذ البحرية إلى أصول متعددة الاستخدامات، قادرة على العمل مع حمولات متعددة لحماية البيئة البحرية.

وأشادت بينكا فليوفا، مدير إدارة شركة أوبتيكو البلغارية، أكبر شركة فى بلغاريا متخصصة فى مجال البصريات، بتنظيم معرض «إيديكس 2021»، مؤكدة أنه يحظى باهتمام عالمى، وحرصه على مشاركة أكثر من دولة يتيح لها التعرف على التطورات الحديثة فى الصناعات الدفاعية لدى الدول الأخرى وعرض منتجاتها للدول.

وأضافت «فليوفا» أن الشركة تعمل على تصنيع عدسات ليلية تعمل بدرجات الحرارة، موضحة أن العدسة تقيس درجة حرارة أى كائن حى موجود خلف أى جسم صلب وتساعد فى التعرف عليه ومن ثم مهاجمته وإطلاق النار عليه واقتحامه، كما تستخدم فى عمليات التصوير، لافتة إلى أن الشركة لديها تعاون وثيق مع دول أوروبا وآسيا، كما تعمل فى مجال الرؤية الليلية بالنسبة للقوات الخاصة والقوات الجوية.

وأكدت أن الشركة هى أكبر منتج للمكونات البصرية عالية الجودة، ويتم تصدير منتجاتها إلى جميع الدول الأوروبية والشرق الأدنى والولايات المتحدة فى تخصصات الأجهزة البصرية الميكانيكية والإلكترونية الضوئية والليزر وأنظمة الدفاع والأمن والطب وبناء الأجهزة وبناء الآلات.

«روتينج الألمانية»: مصر نجحت في التنظيم لتحقيق تعاون وثيق بين الدول

وقال ستيفن كى، رئيس مجلس إدارة شركة روتينج الألمانية، إن المشاركة أتاحت له بناء علاقات قوية مع مختلف الدول سواء الأجنبية أو العربية، مؤكداً أن مصر نجحت فى تنظيم المعرض الذى يعمل على تحقيق تعاون وثيق بين الدول.

وأضاف «كى» أن الشركة متخصصة بصناعة المعدات المائية التى تساعد الجيوش فى نقل المعدات والغوص تحت المياه بأقل مجهود، موضحاً أنها تستطيع نقل من 100 إلى 134 كيلو بسهولة.

«بونج سان الكورية»: فتح لنا آفاقاً للتعاون مع الدول العربية..و«جلوبل إنجينيرين»: فاق المعارض العالمية

وأكد المهندس محمد مختار، مدير القطاع العسكرى لشركة إكترا وكيل محركات دويتش الألمانية، أن الشركة ساهمت بشكل كبير فى مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس، مؤكداً أن «إيديكس 2021» تم تنظيمه على أعلى مستوى وفتح آفاقاً جديدة للتعاون بمشاركة عدد كبير من الدول، موضحاً أن الشركة تعمل فى المحركات الخاصة بالأوتوبيسات وعربات النقل والمجال البحرى كاللانشات واليخوت والمولدات الكهربائية التى تعمل بأنظمة الديزل، وجميع الأدوات التى تستخدم داخل المصانع الغذائية.

وأشار إلى أن الشركة تتعاون مع القطاع العام وشركات مياه الشرب والصرف، مضيفاً أن هناك تعاوناً وثيقاً بين الشركة ودول ليبيا والعراق والسودان والمغرب والأردن، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع الأردن، لافتاً إلى أن المعرض يعتبر من أهم المعارض العسكرية فى العالم، ويهدف إلى تقارب الأفكار والرؤى فى تطوير الصناعات.

وقالت رشا الشيخ، مدير تسويق شركة جلوبل إنجينيرين، إن تنظيم المعرض يفوق المعارض العالمية، موضحة أن مصر نجحت فى تنظيم معرض يضم العديد من الدول العربية والأجنبية وهو ما يتيح فرصاً للقاء وتبادل الأفكار والمبتكرات.

وأضافت «رشا» أن شركة جلوبل مصرية وتعتبر ذراعاً تقنية للعديد من الدول، منها أمريكا وألمانيا وكندا، موضحة أنها متخصصة بصناعة محركات الدبابات والهندسة البحرية والرادارات، مؤكدة أن أحدث ما توصلت إليه الشركة فى صناعتها هى محركات الدبابات. ونوهت بأنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الدول، منها أمريكا وإنجلترا، موضحة أن بروتوكولات التعاون تشمل تبادل المنتجات الحربية وتبادل الأفكار والرؤى الجديدة فى عمليات التصنيع.

«جي سونج»: صنعنا ذخائر تصل إلى 54 كيلومتراً في 3 دقائق

ووصف إبراهيم داوود، المستشار القانونى لشركة كاريايل القبرصية، المعرض بـ«الممتاز»، مؤكداً أنه حرص على مشاركة العديد من الدول، وهو ما يتيح الفرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون، لافتاً إلى أن الشركة متخصصة فى صناعة الأسلحة الخفيفة والشخصية والبنادق والذخائر. وأضاف أنه يتم تصدير المنتجات لدول أوروبا، موضحاً أنها عملت على استحداث نوعيات جديدة من أجهزة الاستشعار عن بُعد لا تتأثر بعمليات التشويش، مؤكداً أن الشركة بها فريق تقنى متخصص فى تدريب جميع العاملين بها، وهناك مجموعة من المعايير الخاصة بعمليات توريد الأسلحة.