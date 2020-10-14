قبل يحيى الفخراني.. فنانون تحت قبة "الشيوخ" أبرزهم مديحة يسري

عدد لا بأس به من الفنانين جلسوا في يوم ما تحت قبة البرلمان بغرفتيه النواب "الشعب سابقًا"، أو الشيوخ "الشورى سابقًا"، وبعد تعيين الفنانين يحيى الفخراني وسميرة عبدالعزيز، في الدورة الجديدة من "الشيوخ" تستعرض "الوطن"، أبرز أسماء الفنانين والإعلاميين الذين حصلوا على لقب "سيادة النائب" بعد تعيينهم في مجلس الشورى.

محمود المليجي

أحد أبرز أشرار الشاشة في زمن الفن الجميل من القرن الماضي، والذي يمتلك إرثًا فنيًا يتجاوز 500 عمل فني، وتم اختيار 21 فيلمًا من أعماله ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، منها "الأرض"، و"عودة الابن الضال"، و"لك يوم يا ظالم"، و"ابن النيل".

وقبل رحيل محمود المليجي بـ3 سنوات، اختاره الرئيس أنور السادات لتعيينه عضوًا بمجلس الشورى عام 1980، وجلس "المليجي" تحت القبة باعتباره أول فنان يُعين نائبًا في البرلمان حتى رحيله عام 1983.

محمد عبدالوهاب

من أشهر الموسيقيين الذين عرفتهم الحياة الفنية المصرية، ولد مع بداية القرن الماضي عام 1904، ورحل قبل بداية الألفية الجديدة عام 1991، وتعاون مع مطربي زمن الفن الجميل، وقدم لهم عشرات الألحان، منهم كوكب الشرق أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، وشادية، ونجاة، وصباح، وفايزة أحمد.

واختار الرئيس محمد حسني مبارك، موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وتم تعيينه عضوًا بمجلس الشورى، عام 1983، وذلك بعد وفاة الفنان محمود المليجي.

أمينة رزق

أحد أشهر راهبات الفن التي عزفت عن الحب والزواج من أجل فنها وجمهورها، ولدت يوم 15 أبريل عام 1910، ورحلت يوم 24 أغسطس عام 2003، وقدمت ما يزيد على 300 عمل فني، وعملت مع أشهر الفنانين والمخرجين والمؤلفين من مختلف الأجيال، وتم اختيار 8 أفلام لها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية منها "أريد حلًا"، و"قنديل أم هاشم"، و"بداية ونهاية"، و"العار"، و"الكيت كات"، و"السقا مات".

وفي عام 1991 عُينت الفنانة أمينة رزق، نائبة بمجلس الشورى، خلفًا لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، بعد أن وافته المنية بعد رحلة عطاء فني ثرية.

مديحة يسري

أحد أبرز الوجوه السينمائية في القرن الماضي، ولقبت بـ"سمراء النيل"، ولدت يوم 3 ديسمبر عام 1918، ورحلت يوم 30 مايو عام 2018، بعد رحلة عطاء فني بدأت في أربعينيات القرن الماضي، وتم اختيار 4 أفلام لها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية منها "الخطايا"، و"حياة أو موت"، و"أمير الانتقام"، و"النائب العام".

عام 1998 تم تعيين الفنانة مديحة يسري، عضوًا بمجلس الشورى، وعلمت بذلك من خلال نشرة التاسعة مساءً فى التليفزيون المصري.

وعن أول يوم لها داخل المجلس، وتحدثها أمام الأعضاء، قالت في أحد الحوارات وقتها "أنا عملت 120 فيلم، ووقفت أمام كاميرات وميكروفونات كتير.. لكن أول مرة أقف قدام ميكروفون وأبقى مرعوبة كده".