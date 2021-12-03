الصحة: 11 فئة هي الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الفئات المعرضة بشكل أكثر للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وذلك عبر موقعها الرسمي، لذا تستعرض «الوطن» الفئات الكاملة المعرضة للإصابة والتي يصل عددهم إلى 11 فئة.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم

1 - الفئة الأولى المعرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم هي المتقدمين في العمر.

2 - إصابة أحد الوالدين سواء الأم أو الأب بارتفاع ضغط الدم.

3 - عادة التدخين تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة.

4 - بعض السيدات الحوامل يكن معرضات للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

5 - من ضمن الفئات المعرضة هم من يتناولون الكثير من الملح في الطعام من أهم أسباب ارتفاع ضغط الدم.

6 - أن يُقلل الفرد تناول مختلف الأطعمة الغنية بفيتامين «د».

7 - أن يُقلل الفرد أيضا من تناول البوتاسيوم في الطعام.

8 - الأشخاص ذو البشرة الداكنة.

9 - من يتعرضون سواء للانفعالات العصبية أو النفسية يعتبروا من الفئات المعرضة لارتفاع ضغط الدم.

10 - الأشخاص التي تُعاني من السمنة.

11 - الأشخاص التي تعاني من الإصابة ببعض الأمراض الأخرى مثل مرضى الكلى، ومرضى السكري الكوليسترول.

الصحة: عدم انتظام دقات القلب من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

وفي سياق متصل، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك»، أنه من ضمن مضاعفات الإصابة بارتفاع ضغط الدم هو عدم الانتظام في دقات القلب.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالحرص على الكشف المبكر، والمتابعة، مع العلاج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، كما وجهت «الصحة» المواطنين بالتوجه إلى أقرب وحدة صحية، والتي يمكن لهم معرفتها من خلال تطبيق باسم «صحة مصر».