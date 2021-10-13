15 نصحية غذائية مهمة من «الصحة» لمرضى ارتفاع ضغط الدم

وجَّهت وزارة الصحة والسكان العديد من النصائح الغذائية المهمة إلى مرضى ارتفاع ضغط الدم من أجل المحافظة على سلامتهم وصحتهم، وتستعرض «الوطن» تلك النصائح التي قدمتها وزارة الصحة.

وأكدت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك عيادات متنقلة خاصة من خلال مبادرة رئيس الجمهورية، من أجل متابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والتي توجد في مختلف المحافظات وهي للكشف أو العلاج بشكل مجاني.

نصائح وزارة الصحة لمرضى ارتفاع ضغط الدم

1 - أن يحافظ مريض الضغط على مواعيد العلاج التي يضعها الطبيب المُعالج له.

2 - ألا يمتنع المريض عن تناول الأدوية المحددة له نهائيا دون الرجوع واستشارة الطبيب.

3 - أن انتظام ضغط الدم للمريض مع تناول العلاج، لا يعني شفاء المريض منه، وأيضا ليس مؤشرًا للمريض من أجل أن يتوقف عن العلاج، ولكن انتظام ضغط الدم للمريض مع العلاج يعني فاعلية العلاج مع ضرورة استمراره عليه.

4 - نمط الحياة الصحي لمريض ضغط الدم يُزيد من فاعلية العلاج الدوائي، كما أنه يساعد المريض على التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

5 - ينبغي أن يبتعد مريض ضغط الدم عن اللحوم المصنعة، وهي مثل اللانشون والسوسيس، حيث إنها تحتوي على نسب مرتفعة من الملح.

6 - يجب على مريض ضغط الدم تناول كل من الخضار والفواكه الطازجة، حيث إنها تحتوي على البوتاسيوم والذي يُعتبر عنصرا مهما من أجل التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

7 - المشي لمدة 30 دقيقة «5 مرات» أسبوعيًا، من شأنه أن يُساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

8 - حرص مريض ارتفاع ضغط الدم على شرب المياه وتحديدا خلال فصل الصيف، وذلك لأن الجفاف بسبب عدم شرب المياه يعرض المريض لزيادة في لزوجة الدم والجلطات.

9 - مريض ضغط الدم يحتاج إلى شرب مياه بكمية من 8 إلى 10 أكواب في اليوم.

10 - من مسببات ارتفاع ضغط الدم هو الكافيين الموجود في مختلف المشروبات الغازية الداكنة في اللون.

11 - مشروب العرقسوس يرفع من ضغط الدم.

12 - الطهي الصحي المتمثل في القليل من الملح مع قليل من الدهون يساعد مريض الضغط على ضبط كل من الضغط والوزن.

13 - المسموح لمريض الضغط البالغ هو كمية 5 جرامات من الملح، وهي الكمية التي تعادل معلقة صغيرة.

14 - تجنب الأغذية عالية الملح، والتي تتمثل في كل من المخللات، مع الأسماك المملحة وهي الفسيخ والرنجة والسردين.

15 - يجب أن يتجنب المريض الأغذية المجمدة، مثل اللحوم والخضار والبقول، والأسماك، أو المعلبة مثل الصلصة والفول المعلب.