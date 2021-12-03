سعر الليرة التركية اليوم الجمعة أمام العملات.. توقعات بمزيد من التراجع

واصل سعر الليرة التركية، هبوطه أمام أكبر 6 عملات، اليوم الجمعه 3 ديسمبر، وسط توقعات بمزيد من الهبوط بعدما أظهرت البيانات ارتفاع التضخم إلى 21.31% وهو الأعلى منذ 3 سنوات.

سعر الليرة أمام الدولار

وسجّلت الليرة التركية، أمام الدولار هبوطًا بنسبة 0.77%، ليباع الدولار مقابل 13.57 ليرة.

سعر الليرة التركية أمام اليورو

كما سجّل اليورو أمام الليرة التركية، اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021، ارتفاعا جديدا ليباع بسعر 16.34 ليرة تركية، أي بنسبة ارتفاع 0.84%.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الليرة التركية

وواصل الجنيه الاسترليني صعوده أمام الليرة التركية، اليوم الجمعة 3 ديسمبر، ليباع بـ18ليرة، بنسبة ارتفاع 2.05%.

سعر اليّن الياباني أمام الليرة التركية

وسجّل الين الياباني، ارتفاعا أمام الليرة التركية، ليباع بـ11.99 ليرة تركية بنسبة ارتفاع 0.81%.

سعر الفرانك السويسري أمام الليرة التركية

وواصل الفرنك السويسري ارتفاعه كباقي العملات أمام الليرة التركية، ليباع بسعر14.76 ليرة تركية بنسبة ارتفاع 0.90%.

سعر اليوان الصينى أمام الليرة التركية

فيما وصل سعر اليوان الصيني أمام الليرة إلى 213 ليرة، بنسبة ارتفاع 0.76%.

توقعات بنزيف خسائر لليرة التركية خلال الأيام القادمة

توقع عاملون فى سوق الصرف، خسائر جديدة ستتعرض لها الليرة التركية خلال الفترة القادمة، بعد إعلان بيانات التضخم في تركيا التي ارتفعت بأكثر من المتوقع إلى 21.31 %، ليسجل معدل التضخم أعلى مستوياته، ليضع الرئيس التركي وخطته الاقتصادية الجديدة تحت ضغط أكبر.

يذكر أن الرئيس التركي تحدث في العديد من المناسبات خلال الآونة الأخيرة وأكد المضي قدما في خطته التي تهدف إلى خفض أسعار الفائدة مهما كلف ذلك.