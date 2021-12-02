الليرة التركية تواصل تراجعها أمام سلة العملات.. اليوم الخميس 2ديسمبر

شهد سعر الليرة التركية، ترنحا جديدًا أمام أكبر 6 عملات، اليوم الخميس الموافق 2 ديسمبر .

سعر الليرة أمام الدولار

وسجّلت الليرة التركية، أمام الدولار هبوطًا كبيرا بنسبة 1.68%، ليباع الدولار مقابل 13.47 ليرة.

سعر الليرة أمام اليورو:

كما سجّل اليورو أمام الليرة التركية، اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021، ارتفاعا جديدا ليباع بسعر 16.27 ليرة تركية، أي بنسبة ارتفاع 1.92%.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الليرة التركية

وواصل الجنيه الاسترليني صعوده أمام الليرة التركية، اليوم الخميس 2 ديسمبر، ليباع بـ17.93 ليرة، بنسبة ارتفاع 2.05%.

سعر اليّن الياباني أمام الليرة

وسجّل الين الياباني، اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021، ارتفاعا أمام الليرة التركية، ليباع بـ11.96 ليرة تركية بنسبة ارتفاع 1.07%.

سعر الفرانك السويسري أمام الليرة التركية

وواصل الفرنك السويسري ارتفاعه كباقي العملات أمام الليرة التركية، اليوم الخميس،، ليباع بسعر14.66 ليرة تركية بنسبة ارتفاع 1.1%، فيما وصل سعر اليوان الصيني أمام الليرة إلى 211 ليرة، بنسبة ارتفاع 1.32%.

وأرجع متعاملون فى سوق الصرف تراجع سعر الليرة اليوم الخميس، أمام سلة العملات إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الخميس، استقالة وزير الخزانة والمالية «لطفي إلفان»، وعين مكانه نور الدين نباتي، مع مواصلة الليرة التركية تهاويها أمام الدولار.

ولد نور الدين نباتي، عام 1964، في مدينة «فيران شهير»، بولاية شانلي أورفا جنوب تركيا، وتخرّج من كلية العلوم السياسية قسم الإدارة العامة في جامعة إسطنبول، وحصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة نفسها.

كذلك حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والإدارة العامة من جامعة «كوجالي»، ما خوّله لأن يكون خبيراً ومتخصصاً في علوم الحياة السياسية التركية، والدولة وعلم الاجتماع السياسي، ومحاضراً في جامعات مختلفة.