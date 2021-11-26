انهيار جديد في سعر الليرة التركية اليوم الجمعة 26 نوفمبر

انهارت مجددًا الليرة التركية أمام الدولار وعدد كبير من العملات العالمية اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، لتسجل مزيدا من التراجع أمام العملات المختلفة.

وبدأ سعر الليرة التركية رحلة الهبوط منذ بداية العام الجاري، وذلك في كافة البنوك وشركات الصرافة، في ظل قلق المستثمرين بشأن احتمالات تطبيق المزيد من إجراءات التيسير النقدي رغم ارتفاع التضخم.

سعر الليرة مقابل الدولار اليوم الجمعة

سجلت الليرة التركية، أمام الدولار الأمريكي تراجعا جديدا اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 ليباع الدولار بسعر 12.086 ليرة تركية.

وسجل اليورو اليوم الجمعة 26 نوفمبر ارتفاعا أمام الليرة التركية لتباع بسعر 13.61 ليرة.

الليرة التركية مقابل الجنيه الإسترليني

وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا أمام الليرة التركية لتباع بـ16.08 ليرة تركية

سعر الين الياباني أمام الليرة التركية

وسجل الين الياباني ارتفاعا أمام الليرة التركية اليوم الجمعة، ليباع بـ10.58 ليرة تركية.

الفرنك السويسري أمام الليرة التركية

وواصل الفرنك السويسري ارتفاعه أمام الليرة التركية ليباع بـ13.04 ليرة تركية .

سعر اليوان الصينى أمام الليرة التركية اليوم

فيما سجل اليوان الصيني أمام الليرة التركيى سعر 1.89 ليرة تركية .

وكان البنك المركزي التركي، قد علق منذ يومين، على تطورات السوق وانهيار سعر صرف الليرة التركية إلى مستويات قياسية مقابل العملات الأجنبية، موضحا أنه يطبق نظام تحديد سعر الصرف العائم، وليس لديه أي التزام بأي مستوى لسعر الصرف، ويمكنه فقط التدخل في الأسواق في ظل ظروف معينة لتقلبات مفرطة.

وكشف البنك المركزي، عن أن هناك موجة مبيعات في الليرة التركية «غير واقعية ومنفصلة تمامًا» عن الواقع، مضيفًا أنه «من الضروري تحذير شركاتنا ومواطنينا من الخسائر المحتملة من خلال التداول بقيم منفصلة تمامًا عن الأساسيات الاقتصادية في ظل ظروف السوق شديدة التقلب».

وأدى هذا الانهيار المتتالي لليرة التركية، إلى مخاوف متزايدة بشأن أفق الاقتصاد التركي، وأثار دعوات لرفع طارئ لأسعار الفائدة أو اتخاذ إجراءات أخرى تحدّ من التدهور السريع لليرة.