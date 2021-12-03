وزيرة الهجرة تستقبل رئيس المجلس الطبي في ولاية تكساس الأمريكية

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور شريف زعفران، رئيس المجلس الطبي بولاية تكساس الأمريكية، اليوم، بحضور الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا»، لبحث سبل إدماج الخبراء المصريين بالخارج في علاج قوائم الانتظار، إلى جانب بحث سبل التعاون في مجال تصنيع اللقاحات وتقنيات تطويرها وتوطين الصناعات الطبية، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار مبادرة «أصلك الطيب»، وضمن المشروع القومي «حياة كريمة».

الإشادة بدور المصريين بالخارج في مختلف المجالات

واستهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بالإشادة بدور المصريين بالخارج في مختلف المجالات، وحرصهم على دعم الدولة المصرية بما لديهم من علم وخبرة، وتابعت: «حريصون على فتح آفاق التعاون بين علمائنا وخبرائنا ومختلف مؤسسات الدولة، وبشكل خاص في القطاع الصحي، للتغلب على تحديات جائحة كورونا، والمشاركة الفعّالة في خدمة أهلنا بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، ودعم المبادرات القومية التي تطلقها القيادة السياسية».

تجربة مصر في اللَّقاحات

وعرضت الدكتور «هبة والي»، رئيس الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا»، تجربة مصر في اللَّقاحات، مشيرة إلى أن هناك توجهات رئاسية لتحويل «فاكسيرا»، إلى مركز عالمي، بما له من خبرات تفوق الـ 100 عام، حيث يعد أقدم مركز متخصص في الشرق الأوسط وأفريقيا، بجانب تميزه في صناعة العديد من اللَّقاحات والأمصال ومن بينها مصل العقارب والثعابين وغيرها.

وأشارت إلى التعاون مع الأشقاء في أفريقيا، بعد إشادة الخبراء العالميين بالتجربة المصرية في مجال اللقاحات، وكذلك إشادة رئيس اللجنة الأفريقية لمكافحة الأمراض «Africa CDC» بما تقدمه مصر من تطور كبير في القطاع الطبي، ما دفعه للتأكيد على أن مصر تنفذ خطوات رائدة في المنطقة، وكذلك إشادة منظمة الصحة الدولية بما تقوم به مصر في منح اللقاحات للمواطنين بأعداد كبيرة وفي مختلف المناطق.

ورحبت «والي»، بجهود التعاون مع خبراء مصر بالخارج لتبادل الخبرات، بما يضمن نقل المعرفة وصولًا لأفضل التقنيات وإنقاذ حياة البشر، مؤكدة أهمية التبادل المعلوماتي فيما يتعلق باللقاحات والموقف الحالي، وصولًا إلى أفضل طرق العلاج وضمان تقديم الآليات المُثلى لمواجهة الأوبئة، وأضافت: «حرصنا على توفير اللقاحات للمواطنين بصورة ميسرة».

توفير علاج للمتحور الجديد

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور شريف زعفران، رئيس المجلس الطبي بولاية تكساس الأمريكية، أن هناك الكثير من المصريين المتميزين بالولايات المتحدة الأمريكية، مرحبا بالتعاون لخدمة المرضى وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المجلس الطبي بولاية تكساس هو المسؤول عن منح التراخيص للأطباء لمزاولة المهنة، وضمان تحقيق أفضل الممارسات الطبية، لما يزيد عن 100 ألف طبيب بالولاية، واختياره ليترأس المجلس جاء من حاكم تكساس.

وعرض «زعفران»، تجربة الولاية في توفير اللقاحات، ودراسة الموقف فيما يتعلق بمتحور «أوميكرون»، مؤكدًا أن العمل يجري على قدم وساق لتوفير علاج للمتحور الجديد، الذي يتم تصنيفه على أنه متوسط الانتشار حتى الآن، وكشف دور هيئة الدواء الأمريكية في وضع ضوابط لتنظيم مختلف التداخلات الدوائية، ومن بينها المسكنات والمضادات الحيوية.

وأشاد بما تقوم به مصر من تطوير للمؤسسات الصحية، مفتخرًا بجذوره المصرية، كما أضاف أن هناك دولا أعضاء في «اللجنة الدولية للمؤسسات المنظمة للقطاع الطبي»، «IAMERA» من الوطن العربي، ويمكننا التعاون في السياسات المتعلقة باللقاح والقواعد الطبية المنظمة وكذلك علاج قوائم الانتظار، مؤكدًا أهمية الالتزام بقواعد السلامة المتعلقة بالأوبئة من جانب الأفراد.

وفي ختام اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية لوضع إطار للتعاون وعمل اجتماعات افتراضية في البداية مع الخبراء المصريين بالولايات المتحدة، وإدماجهم في المشروع القومي «حياة كريمة»، في إطار علاج الحالات الأكثر احتياجًا، مثمنة حرص "زعفران" على التمسك بالتحدث بلغته العربية.

جدير بالذكر أن الدكتور شريف زعفران، طبيب مصري وأحد أبرز استشاريّ التخدير بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يشغل منصب رئيس المجلس الطبي بولاية تكساس، وله علاقات واسعة بالأطباء المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية.