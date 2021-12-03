ظافر العابدين يتحدث لـ«الوطن» عن ظهور زوجته معه على ريد كاربت مهرجان القاهرة

ظهر الفنان ظافر العابدين، مساء أمس الخميس، على ريد كاربت فيلمه الجديد «غدوة» المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 بصحبة زوجته والتي خطفت الأضواء بمجرد ظهورها معه، وذلك لأنها تعد المرة الأولى التي تظهر معه في القاهرة.

ظافر العابدين وزوجته يخطفون الأنظار

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن» كشف الفنان التونسي ظافر العابدين عن حضور زوجته، فقال إنها كانت حريصة أن تشاركه فرحته بعرض فيمه الجديد «غدوة» للمرة الأولى في مهرجان القاهرة والذي يشارك فيه كمؤلف وممثل ومخرج للمرة الأولى.

وأكد «العابدين» بأنه يكون سعيدا بوجودها معه لأنها دائما تحرص على الوقوف بجانبه ومساندته في كل نجاحاته، وهذا هو السر وراء تواجدها على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أما عن فيلم «غدوة» فقال ظافر العابدين إن العمل هو مقرب جدا لقلبه لأنه شكل مختلف عليه تماما، ويخوض من خلاله تجربة جديدة وهى تجربة الإخراج ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، وهذا هو الأهم بالنسبة له قبل حصوله على أي جائزة.

يذكر أن فيلم «غدوة» كان قد انطلق عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي مساء أمس الخميس ومن المقرر عرضه مساء اليوم في سينما الزمالك.

تفاصيل فيلم غدوة

وقبل عرضه كان قد ظهر عدد كبير من صناعه على الريد كاربت الخاصة به، ومنهم ظافر العابدين والمنتجة درة بوشوشة والفنانة رباب السريري بالإضافة إلى حضور عدد من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة صناع الفيلم ومنهم أحمد داوود وعلا رشدى وحسن أبو الروس وإسلام إبراهيم وزينب غريب ودارين حداد وأروى جودة ودرة وغيرهم.