مصرع شخص وإصابة 2 في تصادم دراجة نارية وتوك توك بشبين القناطر

شهدت مدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية حادث تصادم بين دراجة نارية ومركبة توك توك بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة شخصين آخرين، وتم نقل المتوفى إلى مستشفى شبين القناطر والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بشبين القناطر

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول كلا من "م ر ا"، 26 سنة، مصاب بجرح تهتكي بالوجة وكدمات وتوفي أثناء إجراء الإسعافات له و"أ ح ا"، 24 سنة، عامل، مصاب بجروح قطعية بالقدم اليسرى و"م ن ا"، 18 سنة، سائق توك توك مصاب بجروح بالوجه.

جرى إخطار مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وتوصلت التحريات إلى أن الأول والثاني كانا يستقلان دراجة نارية واصطدما بالدراجة في توك توك يقوده المصاب الثالث ما أدى إلى سقوط الضحايا.

وتم نقلهم للمستشفى والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحويل المصابين الآخرين إلى مستشفى بنها الجامعي.

حبس ربة منزل حاولت إدخال أقراص مخدرة لابنها المسجون بالخانكة

أمرت نيابة الخانكة بحبس ربة منزل خلال محاولتها إدخال كمية من الأقراص المخدرة لابنها السجين، بسجن قسم شرطة الخانكة وطلبت النيابة تحريات المباحث.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد بتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط ربة منزل خلال أعمال تفتيش متعلقات الزائرين للمسجونين المودعين بسجن القسم، حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة وهاتف محمول.

وبالمعاينة والفحص تبين، أنه أثناء قيام "ن.ح.م"، 41 عامًا، ربة منزل، بزيارة ابنها "ع.ع.ع"، المحبوس احتياطيا على ذمة إحدى القضايا "مخدرات"، وخلال قيام ضباط المباحث بأعمال تفتيش متعلقات الزائرين للمسجونين المودعين بسجن القسم، ضبط بحوزتها 231 قرصا مخدرا مختلفا، و20 جرام استروكس، وهاتف محمول، ووصلة شاحن، موضوعين داخل أطباق الطعام في الزيارة المعدة لابنها.

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط أقرت بحيازتها للمضبوطات بقصد إدخالها لابنها السجين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.