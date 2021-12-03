مراكز تدريب الكوافير.. شنطة معدات وشهادة معتمدة

حذرت شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، برئاسة محمود الدجوى رئيس الشعبة، الفتيات والشباب الراغبين في تعلم مهنة الكوافير، من استغلال الكيانات غير الشرعية التي لا تقدم للخريجين أي شهادة معتمدة، وناشدتهم التوجه إلى الغرفة التجارية بالقاهرة للتدريب على يد متخصصين.

مراكز التدريب لمهنة الكوافير

وقال محمود الدجوي، رئيس الشعبة بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشعبة انتهت من فعاليات التدريب المشترك بين شعبة الكوافير بالغرفة التجارية في القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي بشهادة معتمدة بخاتم النسر وزارة التضامن، لافتا إلى حصول المتدرب أيضا على شنطه معدات تشغيل لكل تخصص ويتم التدريب بغرفة القاهرة بأكاديمية التجزئة، وأفاد بأنه سيتم تخريج 200 متدرب وتسليمهم الشهادات وشنطه المعدات خلال الأيام القادمة .

ياتى ذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المرأة والشباب من خلال توفير فرص عمل برعاية شركة فرست للتجميل.

شعبة الكوافير تنتهى من التصور الكامل للتدريب

وفي سياق آخر، قال «الدجوي»، إن الشعبة انتهت من وضع التصور الكامل لمزيد من الخطط التدربية لتدريس مادة التجميل عن طريق شركات التجميل التي كشفت عن استعدادها لتحمل رواتبهم وكذلك إمدادهم بالأدوات والمستحضرات المعتمدة من وزارة الصحة المصرية لضمان جودة المنتجات المستخدمة.

وأكد أن تدريس مهنة الكوافير والتجميل سيوفر الكثيرعلى الدولة التي تعتمد سياسة الرئيس في توفير كافة الإمكاناات للتعليم الفني وإدخال شعب جديدة وتحديث شعب أخرى، داخل منظومة التعليم الفني لخلق كوادر مؤهلة علميآ ومهنيًا، يستطيعون النهوض بالصناعة المصرية.

وأشار إلى أن العمالة المصرية المدربة مطلوبة فى كل أنحاء العالم ووجودها في الخارج يزيد من السمعة الطيبة للعامل المصري ويدعم الاقتصاد المصري من خلال تدفق تحويلاتهم المالية التي تعد مصدر مهم للعملة الصعبة.