«شعبة الكوافير»: منتجات مكياج «بير السلم» تسبب أمراضا خطيرة

قال محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك العديد من منتجات المكياج ومستحضرات التجميل، تضر بالبشرة، مشيرًا إلى أن السوق المصري يحتوي على العديد من المستحضرات المقلدة والمغشوشة، التي يمكن أن تسبب الكثير من المشكلات الجلدية تؤثر على صحة الجسم العامة.

وأضاف رئيس شعبة الكوافير في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، أن أغلب السيدات يرغبن في شراء مستحضرات التجميل، ولكن هناك من يبحث عن الأسعار الرخيصة، التي تكون مقلدة وتحتوي على مواد كيميائية مضرة ويمكن أن تصل إلى مواد غير مصرح باستعمالها إلا بكميات معينة.

ولفت إلى أن هناك من يعمل هذه التجارة المربحة ويقوم بتقليد أشكال المنتجات العالمية واستغلال اسمها التجاري في صنع مستحضرات التجميل «تحت بير السلم»، موضحا أن هناك منتجات لا يكن عليها رقابة ولا تتبع المعايير الصحية والتصنيعية السليمة وهو ما يمكن أن يؤذي السيدات.

منتجات التجميل الرخيصة والمغشوشة تسبب الأمراض

وطالب الدجوي، السيدات بتوخي الحذر وشراء منتجات أصلية حتى لو بمبلغ أعلى بدلا من استخدام منتجات رخيصة يمكن أن تؤدي إلى العديد من الأمراض قائلًا: «استخدام أحمر شفاه سعره لا يتراوح الـ10 جنيهات وموضوع عليه اسم شركة عالمية غير طبيعي ويجب أن تعلم السيدة أن هذا المنتج سيضرها».

ولفت الدجوي إلى أن استهلاك منتجات التجميل، شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية خاصة مع ظهور فيروس كورونا، الذي خفض نسبة الشراء إلى 80% خلال عام.

وأوضح أن السيدات انخفضت قوتهن الشرائية لمنتجات التجميل بسبب حظر التجوال والاتجاه للعمل من المنزل وارتداء الكمامات، التي تخفي أغلب معالم الوجه ما عدا العينين.