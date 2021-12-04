السكة الحديد: تعديل مواعيد وتركيب هذه القطارات بداية من اليوم

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب بعض القطارات على بعض خطوط السكة الحديد بداية من صباح اليوم السبت، بهدف راحة جمهور الركاب، وتقديم خدمة مميزة لهم، لذا توضح «الوطن»، تفاصيل تعديل تركيب القطارات التي ستطبق من اليوم.

بالتفاصيل.. قطارات السكة الحديد التي سيتم تعديلها اليوم

وأوضحت هيئة السكة الحديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك»، تفاصيل التعديلات في القطارات وهي كالتالي:

خط القاهرة / طنطا / الإسكندرية والعكس

تعديل تركيب القطار رقم 21 اكسبريس القاهرة / الإسكندرية

اعتباراً من صباح اليوم السبت، سوف يتم تعديل تركيب القطار رقم 21 اكسبريس القاهرة / الإسكندرية إلى عربات روسي من خلال عدد 10 عربات، وذلك بنفس جدوله الحالي.

تعديل تركيب القطار رقم 36 اكسبريس الاسكندرية / طنطا

ووفقاً للهيئة القومية لسكك حديد مصر فإنه سوف يتم أيضاً تعديل تركيب القطار رقم 36 اكسبريس الإسكندرية / طنطا إلى عربات روسي عن طريق عدد 10 عربات، وذلك بنفس جدولة الحالي.

تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط أخرى

- تعديل تركيب القطارات أرقام 42/53/60/69/73 ركاب، على خط دمياط / المنصورة / طنطا والعكس، وذلك بجدولهم الحالى من خلال عدد 7 عربات محسنة «تحيا مصر».

- تعديل تركيب القطارات أرقام 377/298/71 ركاب، على خط القاهرة / الزقازيق / المنصورة / طنطا / المنصورة، وذلك بجدولهم الحالى من خلال عدد 7 عربات محسنة «تحيا مصر».

- تعديل تركيب القطارات أرقام 378/385/392 ركاب، على خط المنصورة /الزقازيق / القاهرة والعكس، وذلك بجدولهم الحالى من خلال عدد 7 عربات محسنة «تحيا مصر».

تعديل مواعيد قطارات على خط الواسطى / الفيوم

- تعديل موعد القطار رقم 1104 ركاب، على خط الواسطى / الفيوم، ليصبح يقوم من الواسطى في تمام الساعة 8.05 صباحا، وذلك بدلاً من الساعة 7.35، ليصل الفيوم في تمام الساعة 9.05 صباحاً.

- تعديل موعد القطار رقم 140 ركاب، على خط الواسطى / الفيوم، ليصبح يقوم من الواسطى في تمام الساعة 7.20 صباحا، وذلك بدلاً من الساعة 7.05، ليصل الفيوم في تمام الساعة 8.35 صباحاً.

- تعديل موعد القطار رقم 143، وهو يقوم من الفيوم في تمام الساعة 7.05 صباحاً، ويصل الواسطى في تمام الساعة 8.05 صباحاً.

- تعديل موعد القطار رقم 145، وهو يقوم من الفيوم في تمام الساعة 22.10 مساءاً، ويصل الواسطى في تمام الساعة 23.05 مساءاً .