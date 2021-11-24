بدء اختبارات المهندسين المتقدمين لوظائف السكة الحديد 2021 خلال أيام

كشف المهندس إيهاب مراد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب بهيئة السكة الحديد، عن بدء عقد اختبارات خريجي كليات الهندسة، للتعيين في وظائف السكة الحديد 2021، خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا يوم 27 نوفمبر الجاري، حيث سيتم تعيين نحو 250 مهندسا، موضحا أنه سيتم اختيار أفضل العناصر التي تقدمت لإجراء الاختبارات، لتجديد الدماء داخل هيئة السكك الحديدية.

بدء اختبارات المهندسين في وظائف السكة الحديد يوم 27 نوفمبر

وقال «مراد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مسابقة وظائف السكة الحديد 2021، تعتبر من أكبر المسابقات في تاريخ الهيئة، لافتا إلى تعيين ما يقرب من 250 مهندسًا بالهيئة على درجة مهندس ثالث في الميكانيكا والكهرباء والمدني، حيث تتضمن الوظائف تخصصات «إلكترونيات والاتصالات الكهربية والحاسبات والنظم»، للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية.

اختبارات لياقة بدنية وصحية للمتقدمين في وظائف السكة الحديد 2021

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتدريب بهيئة السكة الحديد، أن وظائف السكة الحديد 2021، والخاصة بتعيين المهندسين، تشترط الحصول على بكالوريوس الهندسة شعبة ميكانيكا أو كهرباء إلكترونيات والاتصالات الكهربية أو حاسبات ونظم أو مدني من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، ولا يقل سنه عن 21 عامًا ولا يزيد على 30 عامًا، وأن يكون حاصلًا على تقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد.

5 اختبارات للمتقدمين لوظائف السكة الحديد

وأشار «مراد»، إلى أنه عقب اختيار الحاصلين على أعلى الدرجات في الاختبارات الخاصة بخريجي كليات الهندسة، سيتم إرسال أسمائهم إلى القوات المسلحة قبل تعيينهم في وظائف السكة الحديد 2021، وذلك لخوض 5 اختبارات نفسية وطبية ولياقة بدنية، ثم التحري عنهم أمنيًا، قبل التعيين، علاوة على كشف الهيئة، منوها إلى أنه لن يتم تعيين أى مهندس لم يجتز الاختبارات.