القبض على شخص يحمل سكينا بالقرب من بابا الفاتيكان خلال قداس

ذكرت وكالة أنباء «رويترز»، نقلا عن مسؤول في الشرطة القبرصية، أن الشرطة ألقت القبض على رجل يحمل سكينا خلال محاولته الدخول إلى ملعب مكشوف، حيث كان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يرأس قداسا في العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وأوضح المسؤول بالشرطة القبرصية، أنه خلال عملية تفتيش عند مدخل الملعب، ألقي القبض على رجل أجنبي يبلغ من العمر 43 عاما وبحوزته «سكين».

ولم تكشف الشرطة القبرصية بعد ما الذي كان يخطط له المقبوض عليه، وما إذا كانت هناك نية لاغتيال بابا الفاتيكان أم لا.

قبل واقعة السكين.. شخص يرسل مغلفا إلى البابا يحتوى على 3 رصاصات

وكان موظفو مكتب البريد في مركز الفرز ببلدة على أطراف مدينة ميلانو عثروا من قبل على مظروف يحتوي 3 رصاصات، مرسل من فرنسا وموجه إلى البابا فرنسيس حسبما ذكرت وكالة «آكي» الإيطالية وقتها.

واحتوى المغلف على 3 رصاصات كروية من نوع Flobert، عيار 9 ملم، وكتب على المغلف عنوان البابا في روما.