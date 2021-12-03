مخرجة مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»: تجارب تراكمية كنت أرغب في تقديمها

روت الكاتبة والمخرجة الأردنية تيما الشوملي، كواليس مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»، قائلة إنّ هذا العمل كانت تفكر به منذ سنوات طوال، وهو عبارة عن تجارب تراكمية كانت تسعى لتقديمها في عمل فني، موضحة أن عالم البنات ملئ بالأسرار وغامض بشكلٍ كبير.

وأعربت تيما الشوملي، خلال كلمتها في جلسة نقاشية على هامش فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي، عن آمالها بأن ينال العمل إعجاب البنات عندما يُشاهدن المسلسل، ويجدن شخصيات شبيهة لهن بالعمل.

تيما الشوملي عن عدم مشاركتها في التمثيل بـ «مدرسة الروابي»: حبيت أركز في التفاصيل

وكشفت عن مشاركتها في مسلسل «مدرسة الروابي للبنات» بأكثر من دور، لعل أبرزها التأليف والإخراج والإنتاج، لافتة إلى عدم مشاركتها في هذا العمل بالتمثيل، قائلة: «حبيت أركز في التحضير والتفاصيل، حيث إن عملية اختيار الشخصيات استغرقت وقت طويل للغاية، وكان من الصعب أن يقنعنا أحد من الممثلات بإسناد العمل لهن».

ركين سعد تكشف: كان من المفترض أن أقدم شخصية «مريم» في البداية

وقالت «ركين كان من المفترض تُقدم شخصية مريم، وجوانا ستُقدم شخصية نوف، بينما جرى تغيير الأدوار بما يتناسب مع القصة»، متابعة «كان جميل إن أخدت وقتي وفرصتي الكاملة في التحضير المسلسل وإن كان شيء يأخذ حقه، ونتفليكس ساعدتني في ده».

وينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ43، برئاسة الكاتب والمنتج محمد حفظي، جلسة نقاشية لصُنّاع وأبطال مسلسل مدرسة الروابي للبنات، ضمن جدول أيام القاهرة لصناعة السينما، وذلك بالتعاون مع منصة «نتفليكس»، حيث يُشارك فيها كل من المخرجة والكاتبة تيما الشوملي، بالإضافة إلى الفنانتين ركين سعد وجوانا عريضة، وتدير المناقشة المخرجة هالة خليل.