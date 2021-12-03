تعرف على أسباب وفاة الكابتن أدهم السلحدار.. منها خلل كهربائي بالقلب

أعلن نادي المجد السكندري، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية المصري لكرة القدم، أمس الخميس، وفاة مدربه «أدهم السلحدار»، نجم فريق الإسماعيلي السابق بأزمة قلبية خلال مباراة لفريقه، بعد فترة قضاها في الملاعب لتدريب بعض الفرق الرياضية.

تعرف على أسباب وفاة الكابتن أدهم السلحدار

قال الدكتور أشرف رضا، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، إن وفاة الكابتن أدهم السلحدار، نتيجة أزمة قلبية، لافتا إلى أن الأزمة تحدث عندما يتدفق الدم إلى شرايين القلب، مع وجود انسداد نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول، وعادة ما يكون الانسداد في الشرايين التي تغذي القلب «الشرايين التاجية».

الخلل الكهربائي بالقلب سبب وفاة الرياضيين

وأضاف رضا في تصريحات لــ«الوطن» أن بعض الأحيان، يمكن أن تتمزق «اللويحة»، وتشكل جلطة تمنع تدفق الدم، ويؤدي تدفق الدم المتقطع إلى إلحاق ضرر بجزء من عضلة القلب أو إتلافها بالكامل، ومن أسباب النوبة التي تحدث للاعبين ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم وانسداد الشرايين، بالإضافة إلى وجود خلل كهربائي في القلب وهذه الخلل يحدث غالبا للرياضين بصورة كبيرة.

أعراض النوبة القلبية

وأكد أستاذ أمرأض القلب والأوعية الدموية، أن هناك العديد من الأعراض الجانبية التي توحي بإمكانية التعرض لأزمة قلبية ومن أبرز هذه الأعراض:

- ضغط أو ضيق أو ألم أو إحساس ضاغط أو مؤلم بالصدر أو الذراعين قد ينتشر إلى الرقبة أو الفك أو الظهر.

- غثيان أو عسر هضم أو حرقة في فم المعدة أو ألم في البطن

- ضيق التنفس

- الإرهاق

- دوار أو دوخة مفاجئة

تنوع أعراض النوبة القلبية

وأوضح «رضا»، أن الأعراض لا تكون واحدة لدى جميع المصابين بالنوبات القلبية، فيصاب بعض الأشخاص بألم خفيف، بينما يصاب البعض الآخر بألم أكثر حدة، وبعض الأشخاص لا تظهر عليهم أعراض، بينما قد تكون العلامة الأولى للبعض الآخر الإصابة بتوقف القلب المفاجئ، ومع ذلك، كلما زادت أعراض المرض ومؤشراته، زادت فرصة الإصابة بنوبة قلبية.