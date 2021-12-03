يبحث العديد من الفئات التي حددتها وزارة الصحة لتطعيم الجرعة الثالثة «المعززة» من لقاح كورونا عن لينك الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وذلك بعد موافقة وزارة الصحة على تطعيم بعض الفئات بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا للحفاظ على المناعة المجتمعية، ووضعت الوزارة بعض الشروط والضوابط للحصول على الجرعة.

لينك الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة عن لينك الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للفئات العمرية المحددة من خلال هذا الرابـــط، إذ من المقرر أن يصل المواطنون المسجلون في خانات الفئات المستحقة للحصول على الجرعة الثالثة، على الموقع الرسمي للقاح كورونا، رسالة على هواتفهم المحمولة بعد مرور 6 أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية.

وأضحت الوزارة، أنه يجب عليهم التوجه لتلقي الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا، في نفس المركز الذي حصلوا من خلاله على الجرعتين السابقتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

الفئات التي تحصل على الجرعة الثالثة

وحددت الوزارة الفئات المستحقة للحصول على الجرعة الثالثة المعززة للمناعة ضد فيروس كورونا، تشمل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأكثر عرضة للعدوى مثل العاملين في القطاع الطبي.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن أكثر من 4 ملايين و150 ألف شخص ممن حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية يستحقون الثالثة، وذلك عقب مرور 6 أشهر على الأقل من الجرعة الثانية، حيث يجب تسجيل بياناتهم عبر الموقع لتلقي الجرعة الثالثة، مع بداية شهر ديسمبر، حيث تكون تلك الجرعة للفئات الأكثر تعرضًا للإصابة وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون من نقص المناعة الأولية أو يخضعون للعلاجات المثبطة للمناعة والعاملين في القطاع الطبي.

الالتزام بالإجراءات الوقائية الإصابة بفيروس كورونا

وأكدت وزارة الصحة، ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية حتى في حالة الحصول على اللقاح لأن اللقاحات لا تمنع الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى بل تقلل من المضاعفات الناتجة عن الإصابة، بالإضافة إلى الالتزام بكل التدابير لتجنب انتقال العدوى مثل «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة، التباعد الجسدي والاجتماعي».