«الصحة»: تطعيم الأطفال بلقاح كورونا في المراكز الطبية بالمحافظات

قال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، إن تطعيم الأطفال من عمر12إلى 15عام سيكون داخل مراكز التطعيم الطبية المتوافر في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك عقب تسجيل البيانات الخاصة بالأطفال على موقع الوزارة وكتابتها بشكل دقيق وصحيح، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة بدء تطعيم تلك الفئة العمرية للأطفال بلقاح كورونا.

رسالة تصل ولي الأمر بموعد ومكان التطعيم

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أولياء الأمور سوف تصل لهم رسالة على رقم الهاتف المحمول الذي تم كتابته أثناء التسجيل على موقع وزارة الصحة لحصول الأطفال من عمر12إلى15عام على لقاح كورونا، ومن المقرر أن تصلهم رسالة بموعد ومكان الحصول على الجرعة المحدد تطعيمها للأطفال.

مراكز التطعيم الطبية

وتابع المصدر، أن أولياء الأمور عليهم انتظار الرسالة التي سوف تصل عبر الهاتف المحمول خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن عملية التطعيم لن تكون داخل المدارس لصعوبة توفير ثلاجات لحفظ لقاح فايرز في درجة حرارة معينة، وبناء عليه سيتم تطعيم الأطفال بجرعات لقاح كورونا «فايرز»، في مراكز التطعيم.

الصحة تستقبل طلبات التسجيل الخاصة بالأطفال

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه بدءً من ديسمبر، يمكن لأولياء الأمور تسجيل بيانات أطفالهم على موقع الوزارة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 15عاما، مع إمكانية الحصول على الرقم القومي من شهادة الميلاد لأن هذه الفئة لم تستخرج البطاقة الشخصية في هذه المرحلة.

هناك وفرة باللقاحات في مصر

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها، أن الموافقة على تطعيم الأطفال فوق 12عام بلقاح فايزر بعد حصول مصر خلال الساعات الأخيرة على شحنات إضافية من لقاح فايرز، بجانب وجود فائض من اللقاحات لتطعيم مختلف الفئات التي سوف تحصل على اللقاح.