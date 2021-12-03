هل يوجد تشابه بين متحور كورونا الجديد أوميكرون ودلتا بلس؟.. طبيب يجيب

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن السلالات الجديدة من فيروس كورونا، ما هي إلا نتاج طبيعي لاستمرار وجود الفيروسالذي تطرأ عليه تحورات من آن لآخر.

تشابه بين أعراض أوميكرون ودلتا بلس

وأضاف الحداد في تصريحات لــ«الوطن»، أن هناك تشابها في بعض الأعراض بين متحور كورونا الجديد«أوميكرون» وأعراض متحور كورونا «دلتا بلس»، وهناك بعض التقارير التي تشير إلى أن أعراض متحور «أوميكرون»، لا تتضمن فقدان حاسة الشم والتذوق، بالإضافة إلى الأعراض التالية:

- الإرهاق الشديد

- ارتفاع في معدل نبض القلب

- لا يعاني المصابين من فقدان حاستي الشم والتذوق

- ارتفاع في درجات الحرارة

أعراض متحور دلتا بلس

وتابع رئيس قسم المناعة والحساسية، أن هذه الأعراض بجانب الأعراض الأخرى المتعارف عليه لدى الإصابة بفيروس كورونا أو إحدى تحوراته الجديدة مثل متحور «دلتا بلس»، وتتمثل أعراض متحور دلتا بلس في التالي:

- التهاب بسيط في الحلق.

- ارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

- كحة ناشفة «سعال» في الأغلب من بسيطة إلى متوسطة.

- سيولة شديدة في الأنف.

كما أشار إلى وجود أعراض أكثر انتشارا، وهي:

-إسهال شديد.

- آلام شديدة في المعدة.

- في بعض الحالات يكون هناك إمساك.

تلقي اللقاح والالتزام بالتدابير الصحية لتجنب الإصابة بكورونا

ونوه «الحداد»، إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يمكن أن تقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا والتي تتمثل في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين، التباعد الجسدي والبدني، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».

وأوضح أن اللقاحات مازالت فاعلة وآمنة، وأنها السلاح الوحيد للتصدي لأي متحورات جديدة وهي التي تقي من ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا.