«ميركل» تغادر عالم السياسة الأربعاء.. والجيش يودعها بعرض عسكري كبير

تغادر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، منصبها رسميا الأربعاء المقبل الموافق 8 ديسمبر، بعد انتخاب المستشار الجديد «أولاف شولتس»، حيث يتسلم منصبه رسميا، في هذا اليوم، وفق ما أعلنته الحكومة الألمانية رسميا.

وتمتلك «أنجيلا ميركل»، رصيدا سياسيا كبيرا دخل ألمانيا وخارجها، حيث تعد من أكثر الشخصيات تأثيرا في تاريخ ألمانيا، خصوصا بعد انخراطها في كثير من الملفات والقضايا ذات الأهمية الكبيرة.

متحدث الحكومة الألمانية: ميركل تعتزم بالفعل ترك العمل السياسي

وأوضح «ستيفن زايبرت»، المتحدث باسم الحكومة الألمانية في إفادة صحفية اليوم الجمعة، إن هذه المستشارية ستنتهي كما نرى اليوم بانتخاب المستشار الجديد «أولاف شولتز»، المقرر تسلمه المنصب يوم الأربعاء المقبل، لافتة إلى أن المستشارة أنجيلا تعتزم ترك العمل السياسي.

ولفت المتحدث باسم الحكومة الألمانية إلى أن «ميركل»، أكدت مرارا أنها لا تريد الانخراط في السياسة أو الأحداث السياسية.

من جهته، ودع الجيش الاتحادي، اليوم، المستشارة أنجيلا ميركل كمستشارة لألمانيا بعرض عسكري موسيقي كبير، كتكريم للمستشارة التي قضت 16 عاما في حكم ألمانيا، وهوالحفل الذي يعد أعلى تكريم تمنحه القوات المسلحة الألمانية وتخص به في المقام الأول رؤساء ألمانيا ومستشاريها ووزراء دفاعها.

ميركل تدعو في نهاية ولايتها إلى الدفاع عن الديمقراطية

ودعت «ميركل»، في نهاية حكمها ألمانيا إلى الدفاع عن الديمقراطية والوقوف في وجه العنف والكراهية والمعلومات المضللة، وأضافت: «صوت الاعتراض يجب أن يعلو في كل مكان يتم فيه إنكار الشواهد العلمية ويتم فيه نشر نظريات المؤامرة والتحريض».

وقالت «ميركل» إن «ديمقراطيتنا تعيش أيضا من خلال وضع حد لتسامحنا كديمقراطيين في كل مكان يتم فيه اعتبار الكراهية والعنف وسيلة مشروعة لتحقق مصالح ذاتية».