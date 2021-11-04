بريد الوطن .. أنجيلا ميركل تودع الحياة السياسية

منذ أكثر من شهر خرج الشعب الألمانى فى الشوارع والشرفات يودع انتهاء مدة رئاسة المستشارة أنجيلا ميركل التى أعلنت اعتزالها الحياة السياسية، بعد رحلة استمرت نحو 30 عاماً. وميركل من مواليد مدينة هامبورج شمال ألمانيا عام 1954م من أب يعمل «قِساً بالكنيسة»، وانتقلت أسرتها إلى ألمانيا الشرقية بعد أسابيع من ولادتها، فعاشت فترة حكم الشيوعية وفترة الحرب الباردة وانقسام شطرَى البلاد، وقد اعترفت بأنها عانت فى الحياة وعملت عاملة فى المحلات أثناء دراستها الجامعية، وحصلت «أنجيلا» على درجة الدكتوراه فى الفيزياء عام 1986م، من جامعة برلين الشرقية، وبعد سقوط جدار برلين وانهيار الكتلة الشرقية وتوحيد ألمانيا، انخرطت فى العمل والتحقت بحزب الاتحاد الديمقراطى، هكذا بدأت «ميركل» صعودها السياسى، من متحدثة باسم آخر حكومة فى ألمانيا الشرقية عام 1990م إلى زعيمة الحزب المحافظ عام 2000م وصولاً إلى المستشارية فى نوفمبر 2005م، لتعيش ألمانيا حقبة سياسية جديدة بعد رحيل ميركل من الحكم الذى استمر 30 عاماً.. هل نتعلم من تجربة ميركل والرئيس البرازيلى «لولا دا سيلفا» ترك المناصب واحترام إرادة الشعوب. لقد استطاعت أن تحافظ على كيان الاتحاد الأوروبى من الانهيار والتفكك عقب هزات اقتصادية عام 2009م لتتحمل دول الكتلة الشرقية أزمات اقتصادية مثل اليونان وإسبانيا بمساعدتها فى الخروج من مشكلات اقتصادية ضربت دولاً كثيرة فى أوروبا.

محمد سعد عبداللطيف

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