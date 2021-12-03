«نوعية كفر الشيخ» تطلق مؤتمرها الثالث «رؤى مستقبلية لتطوير التعليم»

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، مؤتمرها العلمي الدولي الثالث بعنوان «رؤى مستقبلية لتطوير التعليم النوعي في ظل متطلبات عصر الرقمنة وأزمة كوفيد»، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، بإشراف عام الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بأحد فنادق الغردقة في الفترة ما بين 1 و4 ديسمبر، برئاسة الدكتور أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقرر المؤتمر الدكتور داليا المصري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

رئيس جامعة كفر الشيخ يرحب بضيوف المؤتمر

ورحب رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، في كلمته التي ألقاها بالإنابة عنه الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بحضور المؤتمر، مقدما الشكر لكل من شارك في إعداد وإنجاح المؤتمر، وقال إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر يحظى باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق، وكان من بين عناصر منظومة التعليم العالي والبحث العلمي التي شهدت تطورًا ملحوظًا في نشر ثقافة العلوم والابتكار.

وأضاف «دسوقي» أن إدارة الجامعة حريصة على تأهيل خريجيها لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي من خلال تحديث برامج الدراسة بما يتواكب مع التطورات العالمية لمتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن الجامعة تهدف إلى أن تكون جامعة بحثية تهتم بالبحث العلمي وليس مجرد جامعة مانحة للشهادات الدراسية فقط.

المؤتمر يهدف إلى إرساء ثقافة الرقمنة في البحث العلمي

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن برامج اليوم الأول للمؤتمر استهدفت إرساء ثقافة الرقمنة في البحث العلمي وخلق مجتمع معرفي مبدع ومبتكر واع، وفتح قنوات تعاون بين المؤسسات والهيئات التعليمية والصناعية اتساقا مع اتجاه الدولة وبناء الجمهورية الجديدة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات عن أحدث التطورات والإنجازات العلمية والمستحدثات التكنولوجية الرقمية لتعزيز دور التعليم النوعي في خدمة المجتمع، وحل مشكلاته واقتراح خطط مستقبلية بالتعليم النوعي والمهني في ظل جائحة كورونا وبحث كل جديد في مجال التعلم الهجين.

وقالت عميد الكلية ورئيس المؤتمر الدكتور أماني شاكر، إن المؤتمر يساهم في بناء شخصية متكاملة وخلق جيل مستنير من خلال مشاركات باحثين من عدد من الجامعات المصرية، ومن دول أجنبية وعربية منها السعودية والعراق والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، لمناقشة أكثر من 100 بحث علمي.

تحقيق رؤية مصر 2030

وأضافت أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق رؤية «مصر2030» وتصحيح المسار المجتمعي والتعليمي بشكل دوري وفعال، وكذلك مناقشة الرؤى المستقبلية لتطوير التعليم النوعي في ظل متطلبات عصر الرقمنة وأزمة كوفيد، كما يناقش أهم المشاكل والتحديات التي تواجه سوق العمل وإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة.