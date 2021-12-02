جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية وزراعية لمطوبس ضمن «حياة كريمة»

أطلقت جامعة كفرالشيخ، قافلة طبية وبيطرية وزراعية لمطوبس، ضمن مبادرة حياة كريمة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وذلك لأهالي قرية البصراط والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس، بإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

5 كليات تشارك في القافلة الطبية

وشارك في القافلة الشاملة كليات الطب البشري والطب البيطري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة والزراعة، وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور عماد عبد المنجي صدقة، أستاذ الأورام بكلية الطب، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة نافع حمادة.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية البشرية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعية في مختلف المجالات المجانية للمواطنين في المناطق النائية، وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي لأهالي القرى الواقعة في نطاقها، حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية، وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين، ينفذها أساتذة متخصصين من مختلف الكليات لتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.

الكشف على 1810 مواطنين بالقافلة الطبية المجانية

وأضاف «دسوقي»، أنه جرى الكشف المجاني على جميع المرضى وعددهم 1810 مواطنين، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن القافلة الشاملة ضمن حياة كريمة، تهتم بشكل فعال بتنمية الوعي الصحي بإشراف أساتذة متخصصين من كليات «الطب، التمريض، طب الفم والأسنان والصيدلة»، من خلال تخصصات الباطنة، العيون والرمد، الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، النفسية والعصبية، الأطفال والجراحة العامة، جراحة عظام، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ والأعصاب والأمراض الصدرية، بالإضافة إلى تخصصات أخرى.

إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية

وذكر «دسوقي» أن القافلة تضمنت أيضا عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكري والضغط و كيفية العناية بالقدم السكري وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال في التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية، كما قدم فريق كلية طب الفم والأسنان محاضرة توعية لنشر الوعي الصحي للعناية بالفم والأسنان والأساليب المتبعة للوقاية من أمراض تسوس الأسنان والعناية بالفم بصفة عامة.

وقال رئيس الجامعة، إن القافلة البيطرية برئاسة الدكتور محمود موسى، وكيل كلية الطب البيطري، تمكنت من علاج 357 حالة بقرية الصفران، وصرفت الأدوية البيطرية اللازمة للمزارعين مجانًا، بالإضافة إلى توعية المزارعين ومربي الماشية بالعديد من الإرشادات البيطرية السليمة، مؤكداً أن هذه القافلة ضمن القوافل التي تشهدها قرى المحافظة لتقديم الخدمات البيطرية للمزارعين وعلاج الماشية والطيور.

طرق التسميد والري والمكافحة

كما شملت أنشطة القوافل الإرشادية أيضا، الزراعة برئاسة الدكتور متولي سالم، للتواصل مع المزارعين وتوصيل المعلومة الإرشادية لهم، والرد على تساؤلاتهم الفنية، فيما يتعلق بزيادة الإنتاجية وطرق التسميد والري والمكافحة وبلغ عدد المستفيدين 32 مزارعا.

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شملت تخصصات طبيه وتمريضية شاملة الكشف والفحص وصرف العلاج مجانا للمواطنين بالوحدة الصحية بقرية الملاوح، التابعة للوحدة المحلية، والقرى المجاورة بمركز مطوبس.

توفير خدمات طبية متكاملة لتخفيف معاناة السفر على الأهالي

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القوافل الطبية والتي تنظمها الجامعة ممثلة في كليات القطاع الصحي تعد أحد أهم الخطوات الإيجابية للمجتمع في مراكز محافظة كفرالشيخ الإدارية المختلفة، وذلك بتوفير الخدمات الطبية المتميزة وتخفيف معاناة السفر من المناطق النائية والعمل على تقديم الخدمات الصحية لهم بكل سهولة ويسر.