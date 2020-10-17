إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه بمحافظة كفر الشيخ

نظمت الشركة القابضة للمياه من خلال فريق عمل التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حملة توعية استهدفت فيها 150 طفلًا و75 من الأمهات، لنشر رسائل التوعية بترشيد استهلاك المياه بنادي الأسرة الاجتماعي والرياضي في مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

إجراءات احترازية وتعقيم للمكان

وحرصت الشركة القابضة والوكالة الألمانية GIZ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم للمكان وكافة الأدوات المستخدمة في الحملة قبل بدء وأثناء تنفيذ الحملة للأطفال والمشاركين، بمتابعة من خالد جمعة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.

وتناولت الحملة العديد من الأنشطة المختلفة الثقافية والفنية متضمنة ورش عمل للرسم والتلوين عن سلوكيات ترشيد استهلاك المياه، مسرح للعرائس لعرض قصة الحفاظ على المياه (قصة سلمى) والألعاب الترفيهية الهادفة للتعرف على السلوكيات الصحيحة والمسابقات المتنوعة، بالإضافة إلى ورش عمل تعليم السباكة للأمهات، للتعرف على فنيات السباكة الخفية لصيانة الأدوات الصحية بالمنزل.

توعية الأطفال المستهدفين

شملت الحملة توعية الأطفال المستهدفين على كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية، تزامنا مع دخول المدارس في ظل تفاعل كبير من الأطفال وأولياء الأمور.

طرق وآليات تقديم شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي

وخصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان عدة آليات يتبعها المواطن لتقديم شكواه كالتالي:

- من خلال الخط الساخن 125 لمياه الشرب، و175 للصرف الصحي.

- تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 أو 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- عبر تطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.

تطبيق الهاتف المحمول الذي أطلقته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتلقى شكاوى المواطنين يتيح العديد من المزايا والخدمات التي يقدمها للمواطنين ويجري استخدامه كالتالي:

- تحميل التطبيق عن طريق الهاتف المحمول باستخدام جوجل بلاي والبحث عن HCWW 125.

- مساحة التطبيق تصل إلى 7 ميجا وباللغة العربية.

- لابد من التسجيل أولا في التطبيق عند استخدامه لأول مرة.

- تشمل عملية التسجيل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والمحافظة والشركة التابع لها.

- يتيح التطبيق تحديد موقع المستخدم عن طريق خرائط جوجل إيرث.

- بعد التسجيل سيظهر على التطبيق بلغ شكوتك ومن خلال الضغط عليها ستسجل المحافظة والمنطقة والشركة التابع لها ونوع وتصنيف الشكوى.

- إرفاق صور لشكل الشكوى هل هي كسور في مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي.

- تظهر رسالة أن الشكوى جرى تفعيلها لتبدأ شركة المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكوى.

- ويمكن من خلال التطبيق تقديم شكوى ضد فواتير المياه.

- ويتيح التطبيق تلقى الأخبار بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحي.