10 أعراض للسكر احذرها.. منها سخونة القدمين ونقص الوزن

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت عن أهم أعراض مرض السكر، وهي عبارة عن 10 أعراض، يجب أن يلاحظها الأفراد إذا شعروا بها، لذا تستعرض «الوطن» بالتفاصيل جميع أعراض مرض السكر.

أعراض مرض السكر

ولمرض السكري أعراض كثيرة تُشير إلى احتمالية إصابة الشخص به، وهي كالتالي:

1 - من أبرز أعراض مرض السكر تبول الشخص بكثرة.

2 - التأخر في التئام مختلف الجروح.

3 - الشعور بالعطش الشديد مع الإحساس بجفاف في الفم.

4 - من الممكن أن يشعر الشخص المصاب بمرض السكري بحكة والتهابات في الجلد.

5 - شعور الشخص سواء بالتعب أو الإرهاق.

6 - شعور الشخص أيضا بالجوع الشديد.

7 - حدوث نقص كبير ومفاجئ في الوزن.

8 - إحساس الشخص بحرارة في كلا القدمين.

9 - حدوث اضطرابات في بصر الشخص، وهو ما يعني عدم وضوح الرؤية للشخص.

10 - وأخيرا هو شعور الفرد بألم وتنمل في الأطراف.

نصائح من وزارة الصحة لمرضى السكر في ظل كورونا

وفي سياق متصل، كانت وزارة الصحة والسكان قد قدمت العديد من النصائح الهامة إلى مرضى السكر، وتحديداً خلال فترة جائحة كورونا، ومن أبرز النصائح:

1 - أن يحافظ مريض السكر على النوم جيدا.

2 - المحافظة على وجود فائض في علاج السكر، وتحديداً الأنسولين.

3 - المحافظة على الجلوس أسفلأشعة الشمس بشكل يومي لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة من أجل الحصول على فيتامين د.

4 - الاهتمام بممارسة رياضة المشي داخل المنزل، أو حتى تحريك مفاصل الجسم خلال الجلوس.

5 - المحافظة على ارتداء الكمامة وخاصة داخل الأماكن المزدحمة.

6 - التواصل بشكل دائم مع الطبيب المتخصص وتحديدا إذا كان مرض السكر يعيش بمفرده.

7 - تنظيف كافة الأسطح والأكياس عقب شراء الطعام.