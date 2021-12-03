«الصحة»: 80% من أورام سرطان الثدي لدى السيدات «حميدة»

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، منشورا توضح فيه العديد من النصائح للسيدات عن خطورة الإصابة بسرطان الثدي، وما يترتب عليه من أعراض جانبية يمكن أن تؤثر على الصحة وتقدم روشتة علاجية من أجل تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، والتي تتم من خلال الفحص المبكر.

الصحة: هناك معتقدات خاطئة بسبب الأورام في منطقة الصدر

وكشفت وزارة الصحة، من خلال منشور توعوي لحملة «100 مليون صحة»، عن بعض المعتقدات الخاطئة لدى المواطنين عامة والسيدات خاصة، حول أن الأورام ليست جميعها تكون أورام سرطانية، وأنه بنسبة 80% من أورام سرطان الثدي تكون أورام حميدة.

وتعطي وزارة الصحة والسكان أولوية قصوى للفحص والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، خاصة أمراض السرطان وسرطان الثدي، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة نحو بعض المعتقدات عن حقيقة وجود علاقة بين الكافيين وسرطان الثدي.

إطلاق مبادرة صحة المرأة للفحص عن سرطان الثدي

وأطلقت الوزارة مبادرة «صحة المرأة» التي تشمل الكشف مجانا على «أورام الثدي- الضغط- السكر- السمنة والصحة الإنجابية»، وفقا لأحدث البروتوكولات العالمية، موضحة أن سرطان الثدي من السرطانات التي يمكن أن تصل فيها نسبة الشفاء إلى 95%، ولا تعود مرة أخرى إذ يجرى الكشف المبكر للمرض والعلاج الفعال المتوفر بمبادرة صحة المرأة، بالإضافة إلى الكشف الدوري الذي يحدث مرة كل سنة.

الخوف أحد الأسباب التي تمنع السيدات من الكشف

وأكدت «الصحة» أن المعتقدات الخاطئة تعد من أسباب خوف السيدات من الكشف والعلاج، الذي قد يؤدي إلى تأخر الحالة الصحية للوصول لحالة متأخرة من المرض، بسبب عدم معرفة السيدات بالمعلومة الصحيحة.

وأوضحت أن مبادرة صحة المرأة توفر للسيدات الكشف مجانًا على أورام الثدي، وكذلك العلاج مجانا، بأحدث البروتوكولات العالمية، مشيرة إلى أن المواعيد من 9 صباحا إلى 3 مساء، كل يوم ما عدا الجمعة.