ضبط مزارع بحوزته «دولاب مخدرات» في مسكنه بأسيوط

تمكن فريق مباحث مديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع مباحث إدارة المخدرات بالمديرية، من ضبط مزارع يدير «دولابا للمخدرات» وبحوزته كمية كبيرة ومتنوعة من المخدرات، وذلك أثناء تواجده بمنزله في ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

إخطار أمني بالواقعة

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء وائل نصار، يفيد ورود معلومات لضباط مكتب إدارة المخدرات بأسيوط، أكدتها تحريات ضباط البحث الجنائي بالمديرية، مفادها قيام مزارع له معلومات جنائية بالإتجار في المخدرات ومتخذا من مسكنه وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

مأمورية لضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية، وتمكنت القوات من ضبط المزارع حال تواجده بمسكنه بمركز شرطة ساحل سليم، وبحوزته 8 طربة لمخدر الحشيش و27 لفافة لمخدر الأفيون و120 قرص مخدر وميزان حساس ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه، والهاتف للاتصال بعملائه.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.