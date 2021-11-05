ضبط 5 عناصر إجرامية بـ«كوكتيل مخدرات» في أسيوط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بأسيوط، بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى - الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، نشاط تشكيل عصابي ضم (5 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بأسيوط) تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الآيس «الشابو» وترويجها على عملائهم، وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارتهم الآثمة، متخذين من دائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

كوكتيل مخدرات بحوزة المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم حال مزاولة نشاطهم الإجرامى بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس «الشابو» – كمية من مخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة - فرد محلى – طبنجة صوت معدلة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 دراجة نارية بدون لوحات – مبلغ مالى – سلاح أبيض – ميزان حساس – 5 هواتف محمولة).

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، إذ تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو (1٫500٫000 جنيه تقريبًا).