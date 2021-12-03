تامر حسني يتألق أمام 20 ألف في حفل غنائي بجامعة المستقبل «صور»

أحيا النجم تامر حسنى حفلًا غنائيًا مميزا بجامعة المستقبل بحضور الآلاف من طلاب الجامعة وجمهوره، الذين حرصوا على التوافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات، إذ تخطى الحضور كل التوقعات، وحقق تامر أكبر حضور جماهيري في تاريخ جامعة المستقبل بحضور 20 الف شخص، فى الحفل الذى أقيم تحت رعاية خالد عزازي رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل.

وقدّم تامر حسني خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته، إذ غنى عددًا من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير «خليك فولاذي» والأغنية السينجل التي طرحها مؤخرًا «صعبة»، والتي حفظوا كلماتها تمامًا.

وأشاد تامر حسنى بنظام الطلاب وبروح الحب والحفاوة وطاقتهم العالية وقدم موهبة جديدة دانيا الحريري في الغناء باللغة الإنجليزية في اغنيته الشهيرة come back to me ، كما قدم عازف من جامعة المستقبل يدرس في كلية صيدلة، وموهوب آخر من مواهب الجامعة في الرسم.

تامر حسني: مليون تحية لشباب جامعة المستقبل

وعقب انتهاء الحفل نشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية في موقع «إنستجرام» صورًا ظهر فيها على المسرح ومع الجمهور وعلّق قائلاً: «مليون تحية لشباب جامعة المستقبل في حفل النهاردة بجد حفلة مش عادية روح عظيمة وطاقة هايلة واستقبال مش طبيعي من حب وترحاب والله أنا بحبكم أكتر و بتمنى لكل واحد فيكم النجاح»، مضيفا: «شكرا شباب وإدارة وأساتذة جامعة المستقبل، شكرا لرئيس مجلس أمناء الجامعة خالد عزازي، ومش هوصيك على درجات أعمال السنة طلاب جامعتك يستاهلوا والله نظام ورقي وروح مشرفه فعلاً، وشكر كبير جدا لعباقرة المسرح العربي ودانيا الحريري الموهبة الغنائية اللي بقدمها لأول مرة».

جامعة المستقبل تتقدم في تصنيف الجامعات «QS» للمنطقة العربية

الجدير بالذكر أن جامعة المستقبل تتميز بالكليات والبرامج المتنوعة التي تتناسب مع حاجات سوق العمل الإقليمي والمحلي والعالمي من خلال الكليات المهمة التي تضمها الجماعة، وهى كلية الصيدلة والصناعات الدوائية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكليلة الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت جامعة المستقبل نجحت في إحراز تقدم جديد في التصنيف العالمي الجامعات «QS» للمنطقة العربية للعام 2021، وفقًا لتقييم دقيق حول البحوث والتعليم وغيرها من الأنشطة الأخرى، كما احتلت الجامعة في مصر الترتيب 71 بين الجامعات العربية التي تقدر بأكثر من ألفين جامعة لعام 2021.