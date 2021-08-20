«زغاريد وقبلات زوجين».. مواقف تامر حسنى الطريفة مع جمهوره بحفل الساحل

شهد حفل النجم تامر حسني الذي أحياه علي خشبة المسرح الروماني بالساحل الشمالي، الخميس، عددا من المواقف الطريفة التى جمعته بجمهوره حيث جاءت أولي هذه المواقف أثناء غناء حسني لأغنية «بطلة العالم في النكد»، حيث فوجئ بأحد الأزواج يشير بيده إلي زوجته الجالسة بجانبه، ليحدثه تامر قائلا: «أنت عمال تضحكني.. شكلك بتعاني»، لينفجر الزوجين من الضحك ويقوم الزوج بتقبيل زوجته.

وفي موقف آخر، سأل حسنى جمهوره عن المتزوجين حديثا في المكان، ففوجيء بحضور عروسين بعد ليلة واحدة من زفافهما، فداعبهما بقوله: «أنتوا جايين تعملوا ايه؟».

ولاحظ تامر حسنى تقبيل زوج لزوجته «من خدها»، فداعبه بقوله: «ايه ياعم.. طب متقولها بحبك كدة» وفجأة تحول المسرح إلي مكان مهجور من فرط حالة الصمت التي سادت المكان، ليصيح الزوج بأعلي صوته «بحبك» وسط حالة من الدهشة والخجل التي انتابت الزوجة.

ولم يخلو الحفل من المواقف الغريبة بعدما فوجيء حسنى بإطلاق سيدة لزغرودة أثناء غنائه، حيث شكرها قائلا: «علي فكرة الجيل ده مبيعرفش يزغرد» لتنطلق زغاريد الفتيات من كل مكان في المسرح، ليرد بالقول: «فين أيام الزغرودة اللي كانت بتتسحب وتخلي الواحد يقشعر» لتنطلق موجة ثانية من الزغاريد فى المكان.

يشار إلى أن المطرب تامر حسني قدم خلال الحفل باقة من أبرز أغنياته، منها «صعبة، ناسيني ليه، أنا ولا عارف، كفاياك أعذار، بغير عليها، بطلة العالم في النكد» وغيرهم من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وتنوعت أسعار تذاكر الحفل الذي أقيم على المسرح الروماني في «مارينا» الساحل الشمالي، ما بين 300 جنيه للتذكرة فئة الـ«سيلفر»، و600 جنيه للتذكرة فئة الـ«جولد».