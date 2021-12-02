سوسن بدر تكشف سر غيابها عن مهرجان القاهرة السينمائي

كشفت الفنانة سوسن بدر، سر غيابها عن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، قائلة إنها عادة لا تغيب عن المهرجانات، وأنها اضطرت في هذه الدورة لعدم الحضور بسبب انشغالها، كونها تعيش حاليا حالة من النشاط الفني.

سوسن بدر زوجة محمود حميدة في «نقل عام»

وأضافت «بدر»، خلال تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»، اليوم، أنها تعاقدت على مسلسل «نقل عام»، الذي تجسد فيه دور زوجة الفنان محمود حميدة، وتدور قصته حول صراع العائلات، والمشكلات التي تنشب بين الأقارب بسبب الميراث.

«أبو العروسة» من أحب الأعمال الفنية لقلبي

وعن الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة»، الذي تقوم بتصويره حاليا، أعربت عن سعادتها بنجاح الجزأين الأول والثاني، مشيرة إلى حرصها على تقديم عمل إنساني فني له قيمة، وهذا ما تحدده بعد قراءة أول صفحة من سيناريو المسلسل.

وأشارت إلى أن سبب النجاح الكبير الذي حققه المسلسل هو أن أسرة «عبد الحميد وعايدة» تشبه الأسر المصرية، مما جعله قريبا من الجمهور، لافتة إلى أنه من أحب الأعمال الفنية لقلبها.

يذكر أن الفنانة سوسن بدر يعرض لها خلال هذه الفترة مسلسل جديد بعنوان 60 دقيقة والذي تشارك فيه بجانب ياسمين رئيس وشيرين رضا وفاطمة النبوي ومها نصار وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج مريم أحمدي.

ويُعرض لها أيضا خلال هذه الفترة، مسلسل «السيدة زينب» والذي تشارك في بطولته بجانب محمود عبدالمغني ولبنى ونس وفراس سعيد وأشرف عبد الغفور وأحمد وفيق ودينا وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

وتستعد خلال الفترة المقبلة لعرض مسلسل «البحث عن علا» حيث تعود لتجسيد شخصية «سهير» والدة «علا عبد الصبور»، التي تقدمها الفنانة هند صبري في المسلسل، وذلك بعد 10 سنوات من «عايزة أتجوز».