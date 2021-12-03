السيسي يأمر بتخصيص أماكن حرفية ومحال للمواطنين في الخصوص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في أثناء تفقده لأعمال التوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص، شاهد بعض الأماكن الفارغة، وهذه الأماكن يمكن حصرها واستغلالها.

وأضاف الرئيس السيسي، مخاطبًا المهندس المسؤول عن المشروع، خلال جولته اليوم الجمعة: «وإحنا ماشيين شُفت أماكن فاضية.. يعني 100 متر أو 200 متر.. دول ادرسوهم كلهم ونعملهم أماكن حرفية، ومحلات للناس».

السيسي يتابع معدلات تنفيذ المشروعات وسير العمل

وتابع الرئيس مع المسؤولين والمشرفين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل، مشددا سيادته على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والطرق الجديدة، أخذًا في الاعتبار الأهمية القصوى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمناطق القاهرة الكبرى والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي.

الرئيس السيسي يتبادل التحية مع المواطنين

كما أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس توقف خلال الجولة التفقدية لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء مرور سيادته، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.